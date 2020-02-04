(Özel haber) Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler - Son Dakika Spor

(Özel haber) Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler

6 saat önce

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, anlaşmaya vardıkları teknik direktör Fuat Çapa ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi.

(Özel haber) Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler, System.String[]

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, anlaşmaya vardıkları teknik direktör Fuat Çapa ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi.


Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu. Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti. Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız" dedi.


İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor. - İSTANBUL

Hasan Hilmi Öksüz, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı
Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Inter'in yıldızı Martinez'in sevgilisine bir bakan bir daha bakıyor!

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Kasımpaşa'da teknik direktör için kritik saatler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]