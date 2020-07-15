Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programa katıldı.

Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

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ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesindeki programa katıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimde savaş uçakları tarafından vurulan ve 2'si sivil 51 şehidin verildiği Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bulunduğu Gölbaşı yerleşkesinde anma etkinliği düzenlendi. Programa, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı. Buradaki şehitler için hazırlanan platformlara kırmızı karanfil bırakıldı, Bakan Soylu şeref defterlerini imzaladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Şehit ve gazi ailelerimize mahçup olmamak için onların bize bıraktığı emanete sahip çıkabilmek için özgürlüğümüz ve hürriyetimiz için çalışıyoruz. PKK da FETÖ de soyun nesepsizleridir. Kimin peşine suikast timi gönderilmişse bilinmelidir ki 15 Temmuzun hedefi odur. Kimin konvoyuna hainlerin tankları yol vermişse, geçebilirsiniz demişse 15 Temmuz'un yancıları da onlardır. O meczubun ahlaksız duaları tutmamıştır. 15 Temmuz öncesi Özel Harekat 6 bin kişi idi şimdi 25 bin kişi"dedi.

"Bir ölür bin diriliriz"

1. Sınıf Emniyet Müdürü Özel Harekat Başkanı Selamı Türker, " Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığı ile omuz omuza verdiğimiz onurlu mücadele elbette tarife hatırlamaya muhtaç değildir. 15 Temmuz'un hissiyatı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hissiyatıdır. O gece verilen mücadelenin mesajı demokrasi ve millet iradesinin üstünlüğüne sadakattir. Bizler bu mesaja ve hissiyatta gönülden bağlıyız. Geçen süre içerisinde yaralarımızı sardık ve küllerimizden yeniden doğduk. Biz bir ölür bin diriliriz"diye konuştu.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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