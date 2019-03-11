Son Dakika Haberleri: Özel Öğrencilerden Kaymakam Bayraktar'a Ziyaret

Özel Öğrencilerden Kaymakam Bayraktar'a Ziyaret

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren özel eğitim öğrencileri, Kaymakam Bayraktar'ı ziyaret etti.

Özel Öğrencilerden Kaymakam Bayraktar'a Ziyaret, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren özel eğitim öğrencileri, Kaymakam Bayraktar'ı ziyaret etti.

Konya'da 31 ilçenin katılımı ile düzenlenen 2018-2019 Okul Sporları Müsabakalarında Bozkır ilçesini temsil eden, Serüstad Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bozkır Merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Bozkır Atatürk Ortaokulu ve Bozkır 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okullarının özel eğitim ve kaynaştırma öğrencileri ile öğretmenleri, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraklar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Oltan Bayraktar, ziyarette Beden Eğitimi öğretmeni Denizhan Eken'den yarışmalar hakkında bilgi aldı. Dereceye giren öğrencileri ayrı ayrı tebrik eden Bayraktar, öğrencilerin başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler daha sonra Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç'u makamında ziyaret etti.

Koç da özel eğitim öğrencilerini ayrı ayrı tebrik edip, Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Konya, Bozkır, Güncel
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