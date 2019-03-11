Özel Öğrencilerden Kaymakam Bayraktar'a Ziyaret

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren özel eğitim öğrencileri, Kaymakam Bayraktar'ı ziyaret etti.
Konya'da 31 ilçenin katılımı ile düzenlenen 2018-2019 Okul Sporları Müsabakalarında Bozkır ilçesini temsil eden, Serüstad Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
, Bozkır Merkez
Cumhuriyet Ortaokulu, Bozkır Atatürk
Ortaokulu ve Bozkır 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okullarının özel eğitim ve kaynaştırma öğrencileri ile öğretmenleri, Bozkır Kaymakamı Oltan
Bayraklar'ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Oltan Bayraktar, ziyarette Beden Eğitimi öğretmeni Denizhan Eken'den yarışmalar hakkında bilgi aldı. Dereceye giren öğrencileri ayrı ayrı tebrik eden Bayraktar, öğrencilerin başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Öğrenciler daha sonra Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Koç
'u makamında ziyaret etti.
Koç da özel eğitim öğrencilerini ayrı ayrı tebrik edip, Samsun
'da düzenlenecek olan Türkiye
Şampiyonasında başarılar diledi.