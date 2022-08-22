Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan başarılı sanatçı, şubat ayında "Not Scared Of Giants" isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Türkiye 'de birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollandalı müzisyen Kovacs, Türkiye'de konser verecek - Son Dakika

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