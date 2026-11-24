Haberler.com'da yayınlanan Nur Ertürk'le Hayatın İçinden programının bu haftaki konuğu, ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras oldu. 33 yıllık meslek hayatında Zerrin Özer'den Sezen Aksu'ya, Demet Akalın'dan İrem Derici'ye kadar birçok ünlü isimle çalışan Aras, sanat dünyasının perde arkasını anlattı. Sanatçıların yılbaşı ücretlerinden Sezen Aksu'nun sahnelere dönme ihtimaline kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aras, hayatının bilinmeyen yönlerini de paylaştı.

"O PARALARIN TELAFFUZU SADECE ŞOV AMAÇLI"

Sanatçıların yılbaşı konserleri için aldıkları öne sürülen yüksek ücretlere ilişkin konuşan Aras, kamuoyunda konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü belirtti. Organizasyon, ses sistemi, ulaşım, makyaj, kuaför ve koruma gibi birçok giderin bulunduğunu hatırlatan Aras, "Birkaç star vardır içlerinde yüksek alan ama ben hiç zannetmiyorum. O paraların telaffuzu sadece şov amaçlı" ifadelerini kullandı.

SEZEN AKSU SAHNELERE DÖNECEK Mİ?

Sezen Aksu'nun yeniden konser verip vermeyeceğine ilişkin merak edilen soruyu da yanıtlayan Aras, sanatçının şu anda böyle bir planının olmadığını açıkladı. Aksu'nun müzik üretmeye devam ettiğini ve eserlerini başka sanatçılarla paylaştığını belirten Aras, "Şu an hiç bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Üretim var sadece" dedi.

"STAR IŞIĞI HERKESTE YOK"

Popüler olmakla star olmak arasında büyük bir fark bulunduğunu vurgulayan Aras, yeni nesil sanatçılardan Edis, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Aleyna Tilki'yi başarılı bulduğunu söyledi. Aleyna Tilki'nin yurt dışında da başarılı işlere imza atacağına inandığını belirten Aras, genç şarkıcının yaşadığı süreci bir geçiş dönemi olarak değerlendirdi.

"STAR DEDİĞİN GİZEMLİ OLMALI"

Sosyal medyanın şöhret kavramını değiştirdiğini ifade eden Aras, geçmişte sanatçıların daha ulaşılmaz olduğunu, günümüzde ise özel hayatlarına ilişkin birçok ayrıntıyı kendilerinin paylaştığını söyledi. Aras, "Star dediğin gökyüzündeki yıldıza benzer" sözleriyle eski ve yeni şöhret anlayışı arasındaki farkı anlattı.

ZERRİN ÖZER'LE TESADÜFEN TANIŞTI, HAYATI DEĞİŞTİ

Sanat dünyasına adım atmasının Bodrum'da Zerrin Özer'le tesadüfen karşılaşmasıyla başladığını anlatan Aras, gençlik yıllarında siyasete ilgi duyduğunu ve müzik sektöründe çalışma hayalinin olmadığını söyledi. Özer'le tanışmasının ardından hayatının rotasının İstanbul'a çevrildiğini belirten ünlü menajer, "Ben Zerrin Özer okulu mezunuyum. Her şey onun sayesinde oldu" dedi.

İstanbul'daki ilk ve en yakın arkadaşlarından Ajlan Büyükburç'u 1999 yılında trafik kazasında kaybeden Aras, yaşadığı acının hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kazadan önceki gece Büyükburç'la telefonda konuştuğunu anlatan Aras, ölüm haberini ertesi sabah aldığını belirtti. Sanat dünyasının ışıltısının o gün anlamını yitirdiğini ifade eden Aras, "Bir baktım ki her şey bomboş" sözleriyle yaşadığı yıkımı anlattı.

"25 YAŞIMDAN 30 YAŞIMA NASIL GELDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ajlan Büyükburç'un ölümünün ardından yalnız kalmamak için kendisini tamamen işine adadığını belirten Aras, yıllarca yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Hayatının beş yıllık bir dönemini neredeyse hiç hatırlamadığını anlatan ünlü menajer, "İşle kendimi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.

ANNESİ KANSER OLDUĞUNU AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi sonucu kaybeden Aras, annesinin ise meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı. Annesinin korktuğu için hastalığını yakınlarına söylemediğini ve hastalığın ilerleyen döneminde teyzesinin durumu fark ettiğini belirten Aras, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Annesinin ölümünden tam bir yıl sonra anneannesini de kaybettiğini söyleyen Aras, yalnızlık duygusuyla baş etmekte zorlandığını ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ ÇOCUKLUK TRAVMASINI TETİKLEDİ

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılan bir çocuğun görüntülerini izledikten sonra yoğun korku yaşamaya başladığını anlatan Aras, aldığı psikolojik destek sırasında babasını kaybettiği döneme ilişkin çocukluk anılarıyla yeniden yüzleştiğini söyledi. Terapi sırasında hıçkırarak ağladığını belirten Aras, yaşadığı kayıpların hayatında derin izler bıraktığını dile getirdi. Yapıştırılan metin.txt

YONCA EVCİMİK'LE DOSTLUĞUNU ANLATTI

Sanat dünyasında en yakın olduğu isimlerden birinin Yonca Evcimik olduğunu açıklayan Aras, ünlü şarkıcıyla ilişkilerinin mesleki bir bağın çok ötesinde olduğunu söyledi. Evcimik'in hem kendisi hem de ailesi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Aras, "O artık benim ahiretliğim" dedi.

14'ÜNCÜ KİTABININ ADINI SEZEN AKSU KOYDU

33 yıllık kariyerine 14 kitap sığdıran Aras, son kitabı "Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim"in adını Sezen Aksu'nun koyduğunu açıkladı. Ayrılıkların ardından insanların kendi değerlerini fark etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Aras, kitabının gelirini çocukların eğitimine destek olmak amacıyla TOÇEV'e bağışladığını söyledi.

AFRİKA'DA 17 SU KUYUSU AÇTIRDI

Kaybettiği sevdiklerinin anısını yaşatmak için Afrika'da su kuyuları açtırdığını belirten Aras, bugüne kadar 17 su kuyusunun açıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Afrika'daki yetimhaneleri de ziyaret ettiğini anlatan ünlü menajer, çocukların kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

EVLAT EDİNMEK İÇİN BAŞVURDUĞUNU İLK AĞIZDAN ANLATTI

Yıllar önce annesi hayattayken bir çocuk evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu açıklayan Aras, annesini ve anneannesini kaybettikten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi. Kendisinin de hayatını kaybetmesi durumunda çocuğun yalnız kalmasından korktuğunu belirten Aras, o dönemde yaşadığı kaygılar nedeniyle ebeveyn olmaya cesaret edemediğini anlattı.

"TEKNOLOJİ MUTLULUĞU ELİMİZDEN ALDI"

Teknolojinin insan ilişkilerine ve müzik dünyasına etkilerini de değerlendiren Aras, insanların giderek mekanikleştiğini savundu. Eski şarkıların yerini daha mekanik üretimlerin aldığını ifade eden Aras, teknolojinin insan hayatındaki mutluluğu ve eğlenceyi azalttığını söyledi.