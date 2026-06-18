Özgür Özel'den iddialı çıkış: Yeni parti kurarsak AK Parti’nin 4 puan önündeyiz

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğunu hukuken Kemal Kılıçdaroğlu’na devretmek zorunda kalan ve görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti içindeki krizin gölgesinde konuşan Özel, yeni parti hazırlıklarından baskın seçim iddialarına ve anket sonuçlarına kadar siyasetteki tüm dengeleri değiştirecek mesajlar verdi.

"EKİMDE BASKIN SEÇİM OLABİLİR"

Canlı yayında yeni parti iddialarına doğrudan yanıt veren Özgür Özel, önümüzdeki ayların çok hareketli geçeceğine işaret etti. Siyaset kulislerini hareketlendirecek bir tarih veren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız. 'Temmuz ayında bir şeyler görecek miyiz?' derseniz; tabii, tabii. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız."

"AK PARTİ'NİN 4 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

Yeni bir siyasi oluşum için ellerinde çok güçlü veriler olduğunu savunan Özgür Özel, yaptırdıkları son seçim anketlerinin sonuçlarını da ilk kez paylaştı. İddialı bir çıkış yapan Özel, "Anketlere göre yeni parti kurarsak AK Parti’nin 4 puan önündeyiz" diyerek kuracakları olası bir partinin doğrudan iktidar ortağı olacağını ileri sürdü.

"A PLANIMIZ CHP'DE KALMAK AMA..."

Süreçle ilgili birden fazla planlarının olduğunu ancak önceliklerinin halen kurultayı kazandıkları CHP olduğunu belirten Özgür Özel, Kılıçdaroğlu yönetimine ve iktidara saldırdı: "CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak. Ama görüyorum ki AK Parti’nin A planı da butlan yönetiminin A planı da bizi bu partiden uzaklaştırmak. Bizim birinci planımız burada kalmak."