Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı - Son Dakika
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Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı

24.07.2026 13:06
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CHP'den istifa eden Özgür Özel'in kurduğu "Yeni Parti" ismi siyasi kulislerde dikkat çekti. Aynı adın daha önce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulan bir partiye ait olduğu ortaya çıktı.

CHP'de yaşanan liderlik değişiminin ardından partiden ayrılan Özgür Özel, yeni siyasi hareketini resmen başlattı. Kuruluş dilekçesini imzalayan Özel, "Yeni Parti" adıyla yeni oluşumunu hayata geçirirken CHP üyeliğinden de istifa etti. Özel'le birlikte istifa eden 91 milletvekili de partinin Kurucular Kurulu'nda yer aldı.

AYNI İSİM DAHA ÖNCE DE KULLANILMIŞ

Özgür Özel'in tercih ettiği "Yeni Parti" isminin Türkiye siyasetinde ilk kez kullanılmadığı ortaya çıktı. Söz konusu isim, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal tarafından 1993 yılında kurulan siyasi partiye aitti.

Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı

1997 YILINDA SİYASİ HAYATINI SONLANDIRDI

Yusuf Bozkurt Özal'ın kurduğu Yeni Parti, 1995 genel seçimlerine katılarak oyların yüzde 0,13'ünü aldı. Parti, daha sonra 1997 yılında Demokrat Parti ile birleşerek hukuki varlığını sona erdirdi.

Özet: CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu "Yeni Parti" isminin daha önce de kullanıldığı ortaya çıktı. Aynı isim, 1993 yılında Yusuf Bozkurt Özal tarafından kurulan ve 1997'de Demokrat Parti ile birleşerek kapanan siyasi partiye aitti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yusuf Bozkurt, Turgut Özal, Özgür Özel, Politika, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı - Son Dakika

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