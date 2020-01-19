Özhaseki Ceylanpınar'da partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Viranşehir temaslarının ardından Ceylanpınar'a giderek partililerle buluştu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Şanlıurfa temaslarında ilk olarak Viranşehir ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, gün içerisindeki temaslarına Ceylanpınar ile devam etti. İlçede ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya çalışmalarında başarılar diledi.



Özhaseki, Ceylanpınar'da birlik ve beraberlik var



Ceylanpınar'ın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Özhaseki, "AK Belediyeciliğe yakışan da budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediyecilikte de tüm Türkiye genelinde büyük başarılar elde ettik. Ceylanpınar'da da bu birlik ve beraberlik olduğu sürece ilçemize nice hizmetler kazandırılacağı ortadadır. Bizler de Ankara'da Ceylanpınar için yapılması planlanan her türlü projeyi destekleyeceğiz. Ben Feyyaz Soylu arkadaşımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Beyazgül, hep Birlikte Hareket Ediyoruz



Ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Bundan bir müddet önce yine Ceylanpınar'a geldik. Ceylanpınar'ın tüm dosyalarını çıkardık ve proje anlamında ilçemize neler yapabiliriz bunun hakkında planlamamızı yaptık. 13 ilçe belediye başkanımız, il başkanımız ve milletvekillerimiz nasıl daha iyi hizmet yapabiliriz gayretinde. Bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da Ceylanpınar'da belediyecilik anlamında çok güzel projelerin gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ziyarette ayrıca AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek de birer konuşma yaparak ilçedeki hizmetlerin gerçekleşmesi için hep birlikte hareket ettiklerini söyledi.



Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Beyazgül ve beraberindeki heyet ardından Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'yu makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Özhaseki ve heyetin Ceylanpınar temasları Şehit Elif Terim Parkı'nın açılışı ile tamamlandı. - ŞANLIURFA