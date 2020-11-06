Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor - Son Dakika

Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor

06.11.2020 14:44
Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor, System.String[]

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından inceliyor.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yakından inceliyor.

Başiskele'nin her mahallesini gezen, tespit edilen sorunlara çözüm üreten Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, kenti sahadan yönetmeye devam ediyor.

Ekibiyle birlikte ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Özlü, Kullar Yakacık Mahallesi Samyeli Sokak'ta Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kilitli parke yol çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özlü, çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Daha sonra Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'ne geçen Özlü, burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özlü sahada yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, her bir mahallemizin ve hemşehrilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için büyük bir özveriyle hep birlikte çalışıyoruz. Kirazlıbahçe Caddemizin de alt ve üst yapı sorununu Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Tamamlandığında 3 şerit olacak olan caddemiz halkımız için daha güvenli ve daha konforlu olacak. İlçemize ve halkımıza yönelik hizmetlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederiz" dedi. - KOCAELİ

Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor
Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor
Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor

Başiskele, Kocaeli, Yakacık, Kullar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özlü Başiskele'yi sahadan yönetiyor - Son Dakika


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