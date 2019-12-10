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Özmez, güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu
6 saat önce
Diyarbakırlı 15 yaşındaki Büşranur Özmez güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
Diyarbakırlı 15 yaşındaki Büşranur Özmez güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu.
Diyarbakır çok amaçlı köşkler salonu yapılan güreş müsabakaları tamamlandı. 46 kilogramda Büşra Özmez Diyarbakır birincisi oldu. Özmez'in antrenörleri İbrahim Yorulmaz ve Mami Etsoylu, sporcularının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.
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