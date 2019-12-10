Son Dakika Haberleri: Özmez, güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Özmez, güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Özmez, güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu

6 saat önce

Diyarbakırlı 15 yaşındaki Büşranur Özmez güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu.

Özmez, güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu, System.String[]

Diyarbakırlı 15 yaşındaki Büşranur Özmez güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu.


Diyarbakır çok amaçlı köşkler salonu yapılan güreş müsabakaları tamamlandı. 46 kilogramda Büşra Özmez Diyarbakır birincisi oldu. Özmez'in antrenörleri İbrahim Yorulmaz ve Mami Etsoylu, sporcularının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.


Çeşitli kiloda 55 erkek ve kız sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler nisan ayındaki Türkiye şampiyonasına katılacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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