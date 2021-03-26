'Öznur' köpek hayata tutundu - Son Dakika

'Öznur' köpek hayata tutundu

26.03.2021 00:57
'Öznur' köpek hayata tutundu, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde vücudunda saçma yaraları olan ve omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevindeki operasyon ve tedavilerden sonra sağlığına kavuştu.

İzmir'in Urla ilçesinde vücudunda saçma yaraları olan ve omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevindeki operasyon ve tedavilerden sonra sağlığına kavuştu. Bazı veteriner hekimlerin yaşamının sonlandırılmasının uygun olacağı görüşünü verdiği "Öznur" köpek yürümeye başladı.

İzmir Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi Fernur Çapa, yaklaşık bir buçuk ay önce İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde vücudunun büyük bölümü saçma ile kaplanmış, omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan ve yürüyemeyen köpek ile karşılaştı.

Yaralı köpek tedavi ettirilmek üzere Çapa tarafından en yakın hayvan kliniğine götürüldü ve köpeğin röntgeni çekildi. Röntgen sonucunda köpeğin durumu için yapılabilecek bir şey olmadığı ve yaşamının sonlandırılması gerektiği söylendi. Yaralı köpeğin yaşamının sonlandırılmasını istemeyen Çapa, birçok özel veteriner kliniklerine de başvurmasına rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile irtibata geçen Çapa, köpeği İzmir'den Muğla'ya getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevinde köpeğin vücudundaki saçmaların bir kısmı temizlendi ve kısmı felce yönelik sinir tedavisi yapıldı. Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından iyileşen ve 'Öznur' adı verilen köpek sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

Yaman; "İlk başlarda yürüyemeyen köpek, tedavinin ardından koşmaya başladı"

Yaklaşık bir buçuk ay önce İzmir HAYTAP temsilcisi Fernur Çapa tarafından barınağa yaralı bir köpek getirildiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli Dr. Veteriner Hekim Özgür Yaman, "Köpeğin vücudunun tamamının saçmalar ile kaplanmış, omurilik bölgesinde de ciddi problemi olduğunu belirledik. Teşhisimizin ardından imkanlarımız dahilinde köpeğe müdahale etmeye karar verdik. İlk önce vücudundaki saçmaların bir kısmını temizledik, ardından kısmi felce yönelik sinir tedavisine başladık. Küçük bir omur ameliyatının ardından da güzel sonuçlar almaya başladık. Sürekli sürünen ve arka diz bölgelerinde sürünmekten dolayı yaralar oluşan köpek tedavilerimizin ardından yürümeye başladı. Birkaç haftaya daha da iyi olacak. Öznur adını verdiğimiz köpeğimize tedavisi tamamlandıktan sonra bir aile bulup sahiplendireceğiz" dedi.

Çapa; "Sesimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu"

'Öznur' adı verilen köpeği bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten İzmir HAYTAP temsilcisi Öznur Çapa, şunları ifade etti: "Köpeğimizi İzmir ili Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde bulduğumuzda belden aşağısı tutmuyordu ve yürüyemiyordu. Köpeği tedavi ettirmek için hayvan kliniğine götürdük. Röntgeni çekilen köpeğimiz için yapılacak bir şey olmadığı söylendi. Bunun üzerine birçok özel veteriner kliniğinden arkadaşımıza başvurduk. Köpeğin röntgen çekimleri yapıldı ve yeniden değerlendirildi. Özel kliniklerde kimisi çok yüksek ücretler istedi, kimisi ise biz bu operasyonu yapamayız dediler. Bu süreçten sonra sesimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait veteriner hekimler imkanları dahilinde köpeğin tedavisini yapıp köpeğe ikinci bir hayat vermek istediklerini söylediler. Bunun üzerine köpeğimizi İzmir'den Muğla'ya getirdik. Köpeğimiz yapılan operasyon ve tedavilerinin ardından artık ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor. Sağlığı gün geçtikçe de daha iyiye gidiyor. Birçok yerde yaşamına son verilme kararı alınan köpeğimize ikinci bir hayatın verilmesi imkanını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerine ve Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Muğla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Öznur' köpek hayata tutundu - Son Dakika


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