Özyeğin Üniversitesi "GreenMetric Sıralaması"nda ikinci kez birinci oldu - Son Dakika

Özyeğin Üniversitesi "GreenMetric Sıralaması"nda ikinci kez birinci oldu

16.12.2020 10:19
Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi bu yılki "GreenMetric Sıralaması"nda 912 üniversite arasında 143'üncülüğe sıraya yerleşerek, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci, 56 Türk üniversitesi arasında üçüncü oldu.

Özyeğin Üniversitesi bu yılki "GreenMetric Sıralaması"nda 912 üniversite arasında 143'üncülüğe sıraya yerleşerek, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci, 56 Türk üniversitesi arasında üçüncü oldu.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını dünya çapında derecelendiren ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan GreenMetric'e ait 2020 sonuçları duyuruldu.

Buna göre, Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 2019'un ardından 2020'de de birinci sırada yer alma başarısı elde etti.

Verilen bilgiye göre, 2010 yılından bu tarafa her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini enerji, geri dönüşüm, altyapı, iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi farklı alanlarda değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings, yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor.

Dünyadaki tüm yükseköğretim kurumlarının katılımına açık olan GreenMetric'in 2020 yılı değerlendirmesine 912 üniversite katılırken, Özyeğin Üniversitesi bu yıl ki sıralamada 912 üniversite arasında 143'üncü sıraya yerleşerek, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci, 56 Türk üniversitesi arasında üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk üst üste iki yıl elde edilen bu başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özyeğin Üniversitesi olarak çevre ve toplumu ilgilendiren konularda yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar bizleri ayrıca gururlandırıyor. Çevre, enerji, geri dönüşüm, altyapı, su kaynaklarının etkin kullanımı, atık yönetimi gibi konularda akademik ve idari kadromuzla iş birliği içerisinde çalışıyor ve sürdürülebilirlik felsefemize uygun planlamalarla ilerliyoruz.

Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda aktif çalışmalar yürütüyor, bu konuda Türkiye ve dünyadan önemli STK'larla iş birliklerine imza atıyoruz. Kampüsümüzü planlarken de bulunduğumuz çevreye hem kültürel hem fiziksel açıdan katkıda bulunacak bir mimari esas alındı, enerjiyi maksimum tasarrufta kullanabilmek için birçok yenilikçi sistem hayata geçirildi."

Gençtürk, kampüs içinde yer alan binaların, dünya çapında kabul görmüş bir derecelendirme sistemi olan LEED Sertifikası'nı "Gold" seviyesinde alan ilk Türk üniversitesi olma özelliğine sahip bulunduğunu aktararak, sürdürülebilirlik çalışmaları ile dünya çapında etkili olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Sıfır Atık Belgesi Alan" ilk üniversite

Açıklamada yer alan bilgiye göre, sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Özyeğin Üniversitesi aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Türkiye'de "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk üniversite olma özelliğine sahip bulunuyor.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2020'de tebliğ ettiği karar ile Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy'de bulunan kampüsünde ve yurtlar kapsamında yürüttüğü, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında yönetim altına alınması, ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması çalışmaları sayesinde "Sıfır Atık Belgesi" ile ödüllendirildi.

Özyeğin Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özyeğin Üniversitesi 'GreenMetric Sıralaması'nda ikinci kez birinci oldu - Son Dakika


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