PAKDEMİRLİ 20 YILDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARINDA YÜZDE 17 AZALIŞ BEKLENİYOR - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki baraj açılışından sonra kentteki belediye başkanlarıyla Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda buluştu. Basına kapalı toplantı sonrası Bakan Pakdemirli, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret edip, MHP Manisa İl Başkanlığı'na geçti. MHP Manisa İl Başkanı Ali Uçak ve partililerle bir süre görüşen Bakan Pakdemirli ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ile de basına kapalı görüştü.

Son olarak Şehzadeler Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Ankara'ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti.