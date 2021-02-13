Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den "mavi ekonominin" gelişmesi için bölgesel barış çağrısı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den "mavi ekonominin" gelişmesi için bölgesel barış çağrısı

13.02.2021 12:55
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, mavi ekonominin gelişimini sürdürmesi için bölgesel barış çağrısında bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, mavi ekonominin gelişimini sürdürmesi için bölgesel barış çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın Umman Denizi'nde düzenlediği ve "Aman" (Barış) adını verdiği 6 günlük deniz tatbikatının bir parçası olan, liman kenti Karaçi'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.

Alvi açıklamasında, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini vurgulayarak, "Okyanusların insanlık için barındırdığı gerçek potansiyeli kullanmak ve mavi ekonominin gelişmesine izin vermek için bölgesel barışa sahip olmalıyız." ifadesini kullandı.

Gelecekte, meydan okumalardan çok küresel barış vurgusuna duyulan ihtiyacı hatırlatan Alvi, bu tatbikatın amacının Pakistan'ın savunmasını güçlendirmek ve dünyayı ahlaki temelli uluslararası iş birliğine doğru çekmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesi gibi projelerle, jeo ekonomik merkez haline geldiğini belirterek, ülkesinin, Gwadar Limanı'nın Orta Asya Devletleri ve Çin mallarının ithalat-ihracatı için en kestirme yol olduğunu vurguladı.

Alvi, Hint Okyanusu güvenliğinin genel olarak insanlık için, özelde de bu bölgedeki ülkeler için çok gerekli olduğuna dikkati çekerek, hegemonya içeren planların bu bölgedeki uluslararası iş birliğinin hevesini kıracağını söyledi.

Konferansta konuşan bir diğer isim olan Cammu-Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han açıklamasında, bölgede barış ve istikrar için başta Cammu ve Keşmir olmak üzere çatışmaların çözümlenmesi çağrısında bulunarak, bu çözümün adalet ve ahlaka dayanması gerektiğini, aksi takdirde okyanusların güvenliği dahil bölgesel ve küresel barışın sağlanamayacağını dile getirdi.

Pakistan kıyıları ve karasuları keşfedilmeyi bekleyen zengin doğal kaynaklara sahip

Kıyı bölgeleri ve karasularına ek olarak, Pakistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) ve açık denizlerinin, keşfedilmeyi bekleyen zengin kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Mesud Han, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu boş bir rüya değil. Çok kısa zamanda gerçekleşmesi muhtemel bir hedef. Keşfedilmeyi bekleyen petrol, doğal gaz, mineraller, şist, gıda, içme suyu, deniz ürünleri ve yenilenebilir enerji gibi yatırıma açık birçok alan var. Körfez bölgesinde zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin olması ancak bizim sularımızın altında olmaması mantık dışı. Fosil yakıtlar yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Bu yüzden bu hazineleri keşfetmek için büyük gayret göstermeliyiz."

Cumhurbaşkanı, Umman Denizi, Pakistan, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den 'mavi ekonominin' gelişmesi için bölgesel barış çağrısı - Son Dakika


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