Pakistan'da Havai Fişek Fabrikası Patladı

15.11.2025 19:20
Haydarabad'daki patlamada 5 ölü, 7 yaralı. Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma yetkilileri, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedi şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi. Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
