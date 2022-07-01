Pakistan'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı

01.07.2022 18:51
Pakistan'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir teknoloji mağazasında çalışan 27 kişi, Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir teknoloji mağazasında çalışan 27 kişi, Hazreti Muhammed'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'deki "Star City Alışveriş Merkezi"nde yer alan teknoloji mağazası çalışanlarının, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir WiFi cihazı kurduğu iddiası ortaya atıldı.

Bunun üzerine çok sayıda kişi, mağaza çalışanlarını protesto etmek üzere alışveriş merkezi etrafında toplandı.

Göstericiler, alışveriş merkezinin tabelalarına zarar verdi. Bu arada, iddialarla ilişkili mağaza da kapandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, protestocuların mağazanın tabelalarını kırdığı ve ateşe verdiği görülüyor.

Emniyet yetkilileri, konuyla ilgili mağazada çalışan 27 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Mağazadan yapılan açıklamada, şirketin, İslam başta olmak üzere tüm din ve inançlara karşı son derece saygılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin konuyla ilgili kendi soruşturmasını başlattığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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