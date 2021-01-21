Pakistan'da İsrail karşıtı protesto - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişinin katılımıyla, İsrail karşıtı ve İslamabad'ın Tel Aviv yönetimiyle olası ilişki kurma girişimine karşı protesto düzenlendi.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman liderliğinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Mezar-ı Kaid olarak isimlendirilen anıt mezarının çevresinde toplandı.

Ellerinde İsrail karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, sloganlar attı.

Protestocular, Pakistan'ın olası İsrail ile ilişki kurma girişimine de tepki gösterdi.

Öte yandan, şehirde protesto dolayısıyla çok sayıda yol kapatılırken, emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail medyası, Aralık 2020'de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Danışmanı Zülfikar Buhari'nin gizlice Tel Aviv'e gelip ilişkilerinin normalleşmesine dair görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Pakistan yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.