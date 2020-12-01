Pakistan'dan Çin'e "Keşmir" teşekkürü - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de geçen yıl 5 Ağustos'ta tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin ardından Çin'in konuya ilişkin desteğine teşekkür etti.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Han, başkent İslamabad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Han, Hindistan'ın geçen sene 5 Ağustos'ta tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin ardından Çin'in bu konudaki ilkeli desteğine teşekkür etti.

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ülkedeki azınlıklara yönelik ayrıştırıcı politikalarına ve Keşmir halkına yönelik sert adımlarına atıfta bulunan Han, Yeni Delhi yönetiminin agresif eylemlerinin ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Han, Çin'in Pakistan'ın ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda İslamabad'a verdiği sürekli destekten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zamanında dahi iki ülke arasındaki düzenli üst düzey görüş alışverişlerinin önemini vurguladı.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) dönüştürücü etkisine işaret eden Han, CPEC'in ekonomik ve sosyal etkilerinin önemli ve kazançlı olacağını söyledi.

"Demir kardeşler" vurgusu

Çin Savunma Bakanı Wei ise iki ülkenin yakın dost, iyi komşu ve demir kardeşler olduğunu ifade etti.

Wei, Çin liderliğinin birçok alanda Pakistan-Çin ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirerek iki ülke arasındaki derin ve geniş bağlara vurgu yaptı.

Güney Asya ve Arap Denizi Bölgesi'nin barış, istikrar ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı olduğunu belirten Wei, Pakistan'ın bu yöndeki çabalarını takdir etti.

Ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelen Wei'ye, Alvi tarafından iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için yaptığı hizmetleri dolayısıyla "Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası" takdim edildi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kara ve deniz yolları üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtasına bağlanma "iddiasını taşıyan" CPEC projesi, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin" en önemli parçasını oluşturuyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar kentinden Pakistan'ın Gwadar Limanı'na uzanan 2 bin kilometreyi aşkın bu ekonomik hat üzerinde kara ve demiryolu yapımı, enerji santralleri ve boru hatları gibi çeşitli projelerin yapımı devam ediyor.