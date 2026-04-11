Pakistan semalarında ABD heyetine F-16’lı karşılama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
11.04.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Dünya diplomasisinin gözü kulağı Pakistan’dan gelecek haberlere çevrilmişken, gökyüzünde kaydedilen bir görüntü barış müzakerelerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. İran ile ABD arasındaki ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmek için yola çıkan ve içinde JD Vance, Jared Kushner ile Steve Witkoff’un bulunduğu üst düzey ABD heyeti, Pakistan hava sahasında kelimenin tam anlamıyla bir "devlet töreniyle" karşılandı. Pakistan F-16'ları ABD heyetine havada escort yaptı.

İran ve ABD arasındaki gerilimi düşürmek ve ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmek amacıyla yürütülen diplomatik trafik, Pakistan'da tarihi görüntülere sahne oldu. Aralarında JD Vance, Jared Kushner ve Steve Witkoff’un da bulunduğu üst düzey ABD heyetini taşıyan uçak, Pakistan hava sahasına girdiği andan itibaren Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları tarafından karşılandı. Uçağın penceresinden bakan heyet Pakistan F-16'larını gördü.  

HAVADA EN ÜST DÜZEY SAYGI GÖSTERİSİ 

Pakistan, kritik müzakereler için ülkeye gelen ABD heyetine "escort" hizmeti vererek en üst düzey diplomatik nezaket protokolünü uyguladı. Savaş uçaklarının heyet uçağına kanat arkadaşlığı yapması, hem görüşmelerin güvenliğine verilen önemi hem de Pakistan’ın bu barış sürecindeki stratejik rolünü ve ABD ile olan müttefiklik bağını simgeleyen bir saygı işareti olarak yorumlandı.

MASADAKİ KRİTİK KONU: KALICI ATEŞKES 

İran ile ABD arasındaki dolaylı veya doğrudan temasların en önemli duraklarından biri haline gelen Pakistan'daki bu zirve, bölgedeki istikrar için hayati önem taşıyor. Heyette yer alan isimlerin profili, müzakerelerin sadece askeri değil, ekonomik ve siyasi boyutlarının da derinlemesine ele alınacağını gösteriyor:

JD Vance: ABD iç ve dış politikasındaki etkisiyle sürecin siyasi garantörü konumunda.

Jared Kushner: Bölgedeki "İbrahim Anlaşmaları" tecrübesiyle diplomatik mimar rolünü üstleniyor.

Steve Witkoff: Görüşmelerin stratejik ve lojistik ayağını temsil ediyor.

PAKİSTAN'IN BARIŞ ELÇİLİĞİ ROLÜ 

Havacılık meraklıları ve bölge analistleri tarafından paylaşılan görüntüler, Pakistan’ın bölgesel krizlerdeki arabulucu rolünü bir kez daha tescilledi. F-16’ların eşlik ettiği bu uçuş, uluslararası kamuoyuna "barış müzakereleri için güvenli liman" mesajı veriyor.

Pakistan, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:36
İslamabad'da ABD-İran-Pakistan arasındaki 3'lü görüşmeye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:44:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.