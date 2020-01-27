Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

6 saat önce

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, NYA Heyeti Başkanı Muhammed Aqeel Aziz ve beraberindeki 5 kişilik heyeti, AA Genel Müdürlüğünde ağırladı.

Öztürk, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri, hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın 6 Nisan'da 100. yılını kutlayacağını belirten Öztürk, AA'nın Pakistan İslamabad bölge ofisinin çalışmalarını anlattı.

NYA Heyeti Başkanı Aziz de Öztürk'e teşekkürlerini iletti ve Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Ziyaret sırasında AA ekibinin Pakistan'da çektiği "Siachen: Üçüncü Kutup" isimli belgesel gösterildi.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi

Pakistan hükümetinin 1984'te lisans verdiği ilk gençlik kuruluşu olan NYA, ülkenin önde gelen 30 üniversitesiyle Pakistan devletine bağlı 59 idari yerel yönetim tarafından resmi olarak tanınıyor.

Daha önce Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Azerbaycan, Sri Lanka ve Malezya'da da ziyaretlerde bulunan Konsey, Pakistan'ın farklı bölgelerinden alanlarında başarılı, genç ve meslek sahibi kişilerle öğrencilerden oluşuyor.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

Mehmet Öztürk, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:17 Kaynak: AA
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