Palu Ailesinin Yargılanmasına Başlandı (3)

TANIKLAR DİNLENDİ Kocaeli
7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, verilen aranın ardından tanıklarının dinlenmesi ile devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Palu
ailesinin eski kiracısı Fethiye
K., vicdanı rahat etmediği için bu davada tanık olmak istediğini ifade ederek, "Onların kiracısıydım, aynı apartmanda oturuyorduk. Bir gün Meryem
bize geldi, bana Tuncer'in kendisine İstanbul
'da onların evinde kaldığı dönemde 2 defa tecavüz ettiğini söyledi. Korktuğu için bunu kimseye anlatmamış, söyleyememiş" dedi.
TEHDİT ETMİŞ
İfadesinin devamında Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı sürekli tehdit ettiğini de söyleyen Fethiye K., "Meryem, Tuncer'den korkuyordu. Beraber yukarı çıkacağını, kapıyı açık bırakacağını, bir şey olursa yardım etmemi istedi. Yukarıya çıktı. Yukarıdan sesler geldi. 'Seni ve çocuklarını ortadan kaldıracağım, yük oluyorsun' diye bağırıyordu. Giderken siyah bir çantası vardı. Meryem'in altınları varmış, onları almaya gelmişler. Meryem zayıflamıştı, bitkin bir halde görünüyordu. Meryem ve çocukları bazen aç geliyorlardı. Tuncer'i bazen görürdüm. Bakımsız saçı sakalı karışmış haldeydi, üzerinden kokular gelirdi. Aynı gün Tuncer eve gelip evdeki eşyaların büyülü olduğunu, eşyaları satacağını söyledi ve eşyaları dağıttı" diye konuştu.
Palu ailesinin kiracısı Fırat
K. ise tanık olarak verdiği ifadede, "Evden çıktığım sırada Meryem'i elleri ağaca bağlı bir şekilde gördüm. Tuncer'in yanına gidip nedenini sorduğum zaman, Meryem'in çok ağır suç işlediğini söyledi. Meryem ağaca bağlıydı ve ailenin hepsi yan tarafta bulunan arabadaydı. Bir sonraki gün Tuncer bana gelerek, kömürlükte kendilerine ait olan balta, kürek ve kazmayı istedi. Daha sonra denizde yıkanmış bir şekilde bana balta, kürek ve kazmayı geri getirdiler. Aklıma herhangi kötü bir şey olabileceği ihtimali gelmedi. 1-2 gün sonra polis evimize gelip, Meryem'in kaybolduğunu söyleyerek, bilgim olup olmadığın sordu. Ben de bilgim olmadığını söyledim. O akşam Tuncer'in yanına gidip Meryem'in kaybolduğunu söyleyince, Tuncer elinden kaçırdığını söyledi. Olaydan 4-5 gün sonra evin satışı için Tuncer ile birlikte Didim
'e gittik, bana orada başının dertte olduğunu ve kendisine telefon hattı çıkarmamı istedi. Ben de ona 3 tane telefon hattı çıkararak verdim. Meryem'i öldürüp gömmüş olabilecekleri hiç aklıma gelmedi" dedi.
'DELİL GETİRSİNLER, İDAMA DA RAZIYIM'
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanıklardan Tuncer Ustael, "Diğer sanıkların ifadelerine itiraz ediyorum. Ben Meryem'e karşı cinsel bir saldırıda bulunmadım. Bunlara ilgili ellerinde delil varsa çıkartıp getirsinler, ben o zaman idama da razıyım" dedi. Hava Tuncer ise "Tuncer yalan söylüyor. Tuncer'den her şey beklenir" diye konuştu. Emine Ustael de, "Eşim kimseyi tehdit etmedi, ölüm kararı vermedi" dedi.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na sevk edilerek akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına, diğer tanıkların dinlenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.