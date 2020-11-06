Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA - Son Dakika

Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA

06.11.2020 11:01

Türkiye'nin pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, hasat döneminde yaşanan kirliliğin önüne geçilmesiyle bölge pamuğunun hak ettiği değere kavuşmaya başladığı bildirildi.

Türkiye'nin pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, hasat döneminde yaşanan kirliliğin önüne geçilmesiyle bölge pamuğunun hak ettiği değere kavuşmaya başladığı bildirildi.

Ekonomik getirisi nedeniyle bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, teknolojinin gelişmesine rağmen bazı üreticilerin elle toplamayı sürdürmesi ve depolama sırasında yapılan yanlışlar nedeniyle kalitesi ve berraklığını kaybederek farklı renklere bürünüyor.

Türkiye ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için geçen yıl Şanlıurfa Valiliği koordinesinde "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu" kuruldu.

Bu kapsamda pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanma esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılması zorunlu hale getirildi, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

Sonuçlarını vermeye başladı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'de çok önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Pamukta kirliliğin önüne geçmek için her yıl çalışma yaparak bir altyapı oluşturduklarını anlatan Peltek, şöyle devam etti:

"Pamukta kirliliğin önüne geçmek ve temiz pamuğun yaygınlaşması için geçen yıl İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kentimizde çalıştay düzenledik. Temiz pamukla ilgili neler yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Her yıl şehrin dinamikleriyle toplantılar yaparak temiz pamukla ilgili çok ciddi önlemler aldık. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 'Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu' kurduk. Alınan önlemlerin verimini almaya başladık. Bizim pamuk kalitesi elyaf olarak Ege tipi ile eşdeğerde. Türkiye'nin en iyi pamuğunu üretmekteyiz. Diğer bir konusu ise çırçır ve iplik fabrikalarıyla toplantılar yaparak gerekli hassasiyeti göstermelerini istedik. Bu konuda tüm kurumlar ellerinden gelen hassasiyeti göstermeye çalışıyor."

Çalışmalarla birlikte bölgede yetişen pamuğa talebin artığına dikkati çeken Peltek, burada en büyük sorunun naylon çuvallarla taşınma süreci olduğunu dile getirdi.

Pamuğun stratejik bir ürün olarak değerlendirilmesini istediklerini belirten Peltek, bu konuyla ilgili yetkililerle de görüştüklerini ifade etti.

Peltek, "ekim nöbeti" uygulaması nedeniyle kentte bu yıl ekim alanlarında daralmalar yaşandığını sözlerine ekledi.

"Hasat döneminde neme dikkat edilmeli"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Çopur da Şanlıurfa'da geçen yıl 280 bin hektarlık alanda pamuk ekimi yapılırken verilen ara nedeniyle oranın bu yıl 170 bin hektara düşmesinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu önemli ürünü üreticilerimiz güzel bir şekilde üretmeye çalışıyor." diyen Çopur, şunları kaydetti:

"Hasat döneminde bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle hasat döneminde neme, yabancı madde miktarı ve randımana çok dikkat edilmesi gerekiyor çünkü bu konular kütlü pamuk pazarlamasında çok önemli. Dolayısıyla rengi muhafaza edilmesi için pamuğun nemli şekilde toplanmaması gerekiyor. Dolayısıyla yaş ve nemli bir şekilde alınan bu yapraklar kütlü pamuğun nemini artıracak ve depolama sırasında renk bozulmaları meydana gelecek. Bununla birlikte pazarlama konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Pamukta özellik sabah çiğin düştüğü saatlerde toplanma yapılmaması gerekiyor. Nemli koşullarda toplama işlemlerinde uzak durulması gerekmektedir. Bunun da pamukta kirliliğin azaltacağına inanıyorum."

"Ekim nöbeti uygulamalarının mutlaka yapılaması gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının "ekim nöbeti" uygulamasını da hatırlatan Çopur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim de tasvip ettiğimiz, uygun gördüğümüz bir program. Aynı tarlaya üst üste pamuk ektiğiniz de ister istemez hastalık ve zararlı ot yoğunluğu artmakta. Üreticilerimizin ekim nöbetine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üreticiler ilk etap bundan şikayetçi olabilir fakat ekim nöbeti uygulamalarının mutlaka yapılması gerekiyor. Bu hem ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin yetişmesine katkı sağlayacak hem de yabancı otla ve hastalıklarla mücadelede bizim elimizi güçlendirecektir."

Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA
Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA
Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA
Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Uzman isim uyardı: İmar affı kararları, topluma yapılmış en büyük kötülük olabilir Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti Trump'ın seçimlerde yolsuzluk iddiaları üzerine kanallar canlı yayını kesti         
10:27
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada         
10:01
Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Aktivist Greta, Trump'tan intikamını fena aldı: Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın         
09:39
Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu         
09:30
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da Biden ile Trump arasındaki oy farkı 665'e düştü         
09:24
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 11:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamuk gerçek değerini temiz toplama ve saklamayla buluyor - ŞANLIURFA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei