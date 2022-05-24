PAMUKKALE'DE ANTİK TİYATRO 1690 YIL SONRA TEKRAR HALKLA BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

PAMUKKALE'DE ANTİK TİYATRO 1690 YIL SONRA TEKRAR HALKLA BULUŞTU

24.05.2022 12:16
PAMUKKALE'DE ANTİK TİYATRO 1690 YIL SONRA TEKRAR HALKLA BULUŞTU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle restore edildi. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "En son 1690 yıl önce tiyatroda sanatçılar ve seyirciler vardı. Tarih 1690 yıl sonra tekrar tekerrür etti. 2 bin 200 yıl önce yapılan tiyatro tekrar halkla buluştu" dedi. Açılışta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki restorasyonu tamamlanan tiyatronun açılışı için düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'2 BİN 200 YIL ÖNCE YAPILAN TİYATRO TEKRAR HALKLA BULUŞTU'

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatronun sanatçılar ve halkla buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Antik kentte 2003 yılından beri kazı yapıyoruz. Biz artık özellikle Laodikya büyük bir metropol kent, kazımızın 20'inci yılında ülkemizi armağan vermek istedik. Büyükşehir belediyesiyle proje yaptık. Alışılmışın dışında 2,5 yılda 96 metre çapında devasa 12 bin kişilik tiyatroyu yapısının yüzde 97 orijinale bağlı kalmak kaydıyla dünya ölçeklerinin üzerinde restore ederek tamamladık. İzmir Senfoni Orkestrası yaklaşık 12 bin kişinin doldurduğu tiyatroda konser verdi. En son 1690 yıl önce tiyatroda sanatçılar ve seyirciler vardı. Tarih 1690 yıl sonra tekrar tekerrür etti. 2 bin 200 yıl önce yapılan tiyatro tekrar halkla buluştu. 50 ton hidrolik kireç, 5 ton kayma kireç, 300 kilogramın üzerinde kurşun, 350 kilogramın üzerinde çelik kullanıldı. Görülmemiş şekilde kısa sürede restorasyonu yaptık. Dünya kültür mirasının bir anıtsal yapısını da binlerce yıl sonra kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Ali Fuat Atik ise ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da tiyatronun restorasyonuna destek verenlere teşekkür etti.

'ALKIŞ BURANIN RUHU OLAN DENİZLİLİLERE'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık hazır olurdu. Kültür Bakanlığı'nın 2 tane temel konusu vardır. Birincisi, somut mirasımızı korumaktır. Somut miras işte bu antik şehirlerdir, tarihi mekanlardır, höyüklerdir. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var. Bu dünyanın köprüsü Anadolu'dur. Bu dünyanın merkezi de Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, eğer kaynağını arıyorsak orası bizim memleketimizdir. İnsanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada, bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı açılış kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser verdi.

YORUMLAR
500
Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu Antik yemekler binlerce yıl sonra konuklara ikram edildi Antik yemekler binlerce yıl sonra konuklara ikram edildi Pamukkale'de 600 motosikletli şölen oluşturdu Pamukkale'de 600 motosikletli şölen oluşturdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PAMUKKALE'DE ANTİK TİYATRO 1690 YIL SONRA TEKRAR HALKLA BULUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:20:03. #1.11#
SON DAKİKA: PAMUKKALE'DE ANTİK TİYATRO 1690 YIL SONRA TEKRAR HALKLA BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement