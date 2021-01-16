Pandemi okuma bayramını engelleyemedi - Son Dakika

Pandemi okuma bayramını engelleyemedi

İlkokul öğretmeni 22 öğrencisi ve velileri için Okuma Bayramı etkinliği düzenledi

KAYSERİ - Kayseri'de Cesarettin Kocatürk İlkokulu 1. Sınıf Öğretmeni Ercan Karademir, okumayı yeni öğrenen 22 öğrencisi ve aileleri için internet üzerinden okuma bayramı düzenledi. Okuma bayramına öğrencilerin gurbetteki yakınları da katıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Cesarettin Kocatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğretmeni Ercan Karademir, pandemi nedeniyle uzaktan gerçekleşen eğitim sonrasında hem öğrenciler hem de aileleri için youtube üzerinden Türkiye'de ilk defa Okuma Bayramı etkinliği düzenledi.

Öğretmen Ercan Karademir, etkinlik için hem 22 öğrenci ve hem velisi için, içinde madalya bulunan paketler hazırladı. Paketleri haftada bir gün okula gelen öğrenciler teslim aldı ve Okuma Bayramı düzenleneceği güne kadar açmadı.

Okuma Bayramı'nın düzenlendiği gün ise hem öğretmen Ercan Karademir hem de öğrenciler evlerini balonlarla süsledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tek tek şiirlerini okudu. Şiirlerini okuyan öğrenciler ve aileleri madalyalarını taktı.

Etkinliği öğrencilerin yakınlarının ve Fransa ile Almanya'daki gurbetçilerin de izlediğini söyleyen Ercan Karademir, "Pandemi dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Aileler okuma bayramında çok mutlu oluyorlar. Zoom üzerinden bir çok kişi yapıyor am biz bunu dedeler, nineler, amcalar ve teyzeler de izlesin istesin dedik. Yurt dışından Almanya ve Fransa'dan izleyenler oldu. Canlı yayında müthiş bir yorum oldu. Çocuklar ve aileleri çok mutlu oldu" diye konuştu.