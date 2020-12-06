Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı - Son Dakika

Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı

06.12.2020 13:08
Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı, System.String[]

İstanbul'da restoran işleten Murat Arı, pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde restoranının kapalı olduğunu belirterek, ailesiyle birlikte karavanla dolaşıp doğayla baş başa vakit geçiriyor.

İstanbul'da restoran işleten Murat Arı, pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde restoranının kapalı olduğunu belirterek, ailesiyle birlikte karavanla dolaşıp doğayla baş başa vakit geçiriyor.

İstanbul'da restoran işleten Murat Arı, eşi Didem ve oğlu Uzay ile birlikte korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan kısıtlamada Kayseri'nin Develi ilçesindeki Sultan Sazlığı'nda karavanda konakladı. Yaklaşık bir yıldır etkili olan korona virüs nedeniyle İstanbul'daki restoranını kapattığını ve ailesiyle birlikte Türkiye turuna çıktığını söyleyen Arı, "Pandemi döneminde insanlardan uzak doğayla iç içe olacağımız yerleri seçiyoruz. Bu hafta sonu da Kayseri'de Sultan Sazlığı'nda mola verdik" dedi.

Eşi Didem ve oğlu Uzay ile birlikte seyahat ettiklerini söyleyen Murat Arı, Sultan Sazlığı ve Kayseri'nin köylerini çok beğendiklerini ifade ederek, "Kayseri'nin insanı ve atmosferi çok güzel. Doğa harikası Sultan Sazlığı'nı çok beğendik. Pandemi döneminde mümkün olduğu kadar insanlardan uzak, ilişki kurmadan yaşamamız gerekiyor. Yetkililerin uyarılarına dikkat etmemiz ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bu dönemde insanların bağışıklık sistemini de kuvvetli tutması gerek. Pandemi döneminde yapabileceklerimiz bunlar. Ben de ailemle birlikte insan etkileşiminden uzak doğa ile iç içe vakit geçirmek için karavanla Türkiye turuna çıktım" diye konuştu.

Didem Arı da, pandemi döneminde karavanla seyahat ettiklerini ve doğada huzur içinde vakit geçirdiklerini söyledi. - KAYSERİ

Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı
Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı
Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı

İstanbul, Kayseri, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemiyi fırsat bildi, ailesiyle doğaya kaçtı - Son Dakika


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