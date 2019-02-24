Son Dakika Haberleri: Papa'dan 'Çocuklara Cinsel Taciz' Açıklaması

Papa'dan 'Çocuklara Cinsel Taciz' Açıklaması

45 dakika önce

Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerine yönelik Vatikan'da yapılan piskoposlar toplantısında bu suçun yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirterek, topyekun bir savaş çağrısı yaptı.

Papa'dan 'Çocuklara Cinsel Taciz' Açıklaması, System.String[]
Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerine yönelik Vatikan'da yapılan piskoposlar toplantısında bu suçun yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirterek, topyekun bir savaş çağrısı yaptı. Papa Francis, rahiplerin çocuklara cinsel tacizlerinin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması amacıyla Vatikan'da yapılan piskoposlar toplantısında tespit edilen kararların gözden geçirileceği ve güçlendirileceği sözünü verdi. Papa, çocukların cinsel istismarının önlenmesi için kilisenin çocuk tanımı olarak kabul ettiği 14 yaş sınırını yükselteceğini söyledi. Papa Francis, çok taciz suçu işleyenlerin adalet karşısına çıkarılması için Roman Katolik Kilisesi'nin hiçbir çabadan kaçınmayacağını ve bu suçları örtbas etmeyeceklerini söyledi. Papa Francis, Birleşmiş Milletler ve diğer bazı teşkilatların istatistiklerine göre en çok çocuk tacizinin aileler içinde yer aldığını vurgulayarak, "Bundan dolayı biz evrensel bir problemle karşı karşıyayız. Bu trajik olarak her yerde ve herkesi etkiliyor. Gene de açık olmamız gerekiyor. Bu kötü eylem bütün olarak tüm toplumu etkilese de bu suçun kilisede olması daha az canavarca değil" dedi. Taciz mağdurlarının savunucuları ise, Papa Francis'in yalnızca eski sözlerini tekrarladığını ve yalnızca birkaç somut teklif getirdiğini belirterek, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylediler.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Papa, Vatikan, Papa Francis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papa'dan 'Çocuklara Cinsel Taciz' Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]