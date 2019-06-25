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Paralimpik tenisçilerden 1 altın ve 2 gümüş madalya

15 dakika önce

Hırvatistan'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Sirius Açık ve Zagreb Açık Tenis Turnuvası'nda paralimpik tenisçiler 1 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

Paralimpik tenisçilerden 1 altın ve 2 gümüş madalya, System.String[]
Hırvatistan'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Sirius Açık ve Zagreb Açık Tenis Turnuvası'nda paralimpik tenisçiler 1 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'teki turnuvalarda, Uğur Altınel altın, Uğur Altınel-Fatih Karataş çifti ve Ebru Bulgurcu-Rebecka Bellander (İsveç) ikilisi gümüş madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği de taşıyan turnuvada quad kategorisi bireyselde Uğur Altınel, Romanya'dan Alexandru Cracıun'u, Bulgaristan'dan Hristo Bosakov'u ve İrlanda'dan Becky'i Coleman'ı 2-0, diğer Türk sporcu Fatih Karataş'ı da 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Quad kategorisi çiftler final maçında ise Uğur Altınel-Fatih Karataş ikilisi Coleman-Craciun çiftine 2-1 yenilerek ikincilikte kaldı.

Öte yandan, Tekerlekli Sandalye Tenis Zagreb Açık'ta sahne alan Ebru Bulgurcu, İsveçli partneri Rebecka Bellander ile Shakirova-Trujillo ikilisine 2-0 kaybederek, ikincilik kupasının sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Fatih Karataş, Tenis, Zagreb, Spor
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