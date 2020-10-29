Paramotora bağladığı Türk bayrağıyla 29 Ekim'i gökyüzünde kutladı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna dev Türk bayrağı asarak, şehir üzerinde uçuş yaptı.

?Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu izleyenlerin de büyük ilgisini çekti. Uçuşun ardından bir açıklama yapan Özkaya, "Bugün 29 Ekim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü. Hava uçuşa uygundu. Bende paramotora Türk bayrağı asarak şehrin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdim. Umarım 29 Ekim kutlamalarına bir güzellik katmışımdır" dedi.