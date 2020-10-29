Paramotora bağladığı Türk bayrağıyla 29 Ekim'i gökyüzünde kutladı - Son Dakika

Paramotora bağladığı Türk bayrağıyla 29 Ekim'i gökyüzünde kutladı
29.10.2020 18:44
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna dev Türk bayrağı asarak, şehir üzerinde uçuş yaptı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna dev Türk bayrağı asarak, şehir üzerinde uçuş yaptı.
?Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu izleyenlerin de büyük ilgisini çekti. Uçuşun ardından bir açıklama yapan Özkaya, "Bugün 29 Ekim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü. Hava uçuşa uygundu. Bende paramotora Türk bayrağı asarak şehrin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdim. Umarım 29 Ekim kutlamalarına bir güzellik katmışımdır" dedi.
Son Dakika ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti