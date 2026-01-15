Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç park halindeki minibüslere çarptı; sürücüsü yere yığıldı.
Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.
Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.
Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
