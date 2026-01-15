Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı - Son Dakika
Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
15.01.2026 21:50  Güncelleme: 22:06
Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenle park halindeki minibüslere çarptı. Kazanın ardından ise araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç park halindeki minibüslere çarptı; sürücüsü yere yığıldı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKTI

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü bilinmeyen nedenle önce yol kenarında park halinde bulunan minibüslere çarptı, ardından kaldırıma çıktı.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

ÖNCE ETRAFA BAĞIRDI, SONRA YERE YIĞILDI

Kazanın ardından araçtan inen sürücü etrafa bağırdığı sırada dengesini kaybederek yere yığıldı.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Esrarengiz anlar! Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı - Son Dakika

