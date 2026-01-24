Çocukların gözü önünde köpeği katletti - Son Dakika
Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Çocukların gözü önünde köpeği katletti
24.01.2026 23:24
Çocukların gözü önünde köpeği katletti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeği, çocukların gözleri önünde tekmeleyerek ve başını ezerek öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şahıs hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KÖPEĞİ KATLETTİ

Keçiliköy Mahallesi'nde bir şahıs, mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeği, çocukların gözleri önünde başını ezerek ve tekmeleyerek öldürüldü.

GÖRÜNTÜLER POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kısa sürede kimliği tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

