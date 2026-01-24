Çocukların gözü önünde köpeği katletti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi.
Keçiliköy Mahallesi'nde bir şahıs, mahalle sakinlerinin baktığı "Paşa" isimli köpeği, çocukların gözleri önünde başını ezerek ve tekmeleyerek öldürüldü.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kısa sürede kimliği tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
