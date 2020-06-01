Peak Strateji Direktörü İnönü: "Bu anlaşma Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu" - Son Dakika

Peak Strateji Direktörü İnönü: "Bu anlaşma Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu"

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu.

Peak Strateji Direktörü İnönü:

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu." dedi.

İnönü, basın mensuplarına Zoom canlı yayınında ABD'li Zynga firması ile yapılan 1,8 milyar dolarlık rekor anlaşmayı değerlendirdi.

Yaş ortalaması 29 olan 100 kişilik çok genç bir ekiple çalıştıklarının altını çizen İnönü, "Geçtiğimiz 10 yılda 193 ülkeden 100 milyonlarca kişiye ulaştık. Bizim hayalimiz bunu daha da ileriye götürerek 100 milyonları nasıl milyarlar yapabiliriz oldu. Bunun bir tezahürü olarak Amerikalı halka açık mobil oyun şirketi Zynga ile çok önemli bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. 1,8 milyar dolarlık bu anlaşma ile Peak faaliyetlerine Zynga ile beraber devam ediyor olacak. Bu anlaşma sadece Türk teknoloji tarihinin değil aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu." diye konuştu.

Anlaşmanın ardından günlük rutinlerinde her hangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan İnönü, "Kurucumuz ve CEO'muz Sidar Şahin önderliğinde İstanbul'daki ofisimizden operasyonlarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Operasyonlarımız yine Peak markası altında devam edecek." dedi.

10 senelik şirket geçmişlerinde gurur duydukları en önemli konulardan bir tanesinin Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük oyun geliştirici merkezlerinden biri haline gelmesi olduğunu anlatan İnönü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşma ile beraber bu sürecin hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın herkese ilham vermesini umut ediyoruz. Oyunlarımız Toon Blast ve Toy Blast Amerika'nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. 2019 yılında Toon Blast oyunu özellikle Japonya'da büyütmeye başladık. Bu oyunlar bugün itibariyle Japonya'nın en çok sevilen oyunları arasında yer alıyor. Japonya'da her 10 kişiden biri Toon Blast oynuyor. İki oyunumuz da dünya çapında toplamda 400 milyondan fazla kişiye ulaşmış durumda. Japonya özelinde söyleyecek olursak Toon Blast Japonya'da en çok indirilen oyun listelerinde yer alıyor."

"Türkiye'nin en çok vergi veren şirketlerinden biri olmak bizim çok büyük bir gurur kaynağı"

Türkiye'den değer yaratıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten İnönü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok vergi veren şirketlerinden biri olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu anlaşmayla da bunun değişmeyeceğini belirtmek istiyorum. Türkiye'ye vergi vermeye, Türkiye'ye katkı vermeye devam ediyor olacağız. Dünya üzerinde günlük olarak 12 milyon kullanıcıya erişiyoruz. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bu rakam Zynga'nın günlü kullanıcı sayısını yüzde 60 oranında artırıyor olacak. Bu, oyunlarımızın başarısını ve kullanıcı ile aramızdaki bağı gösteriyor."

Japonya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Peak Strateji Direktörü İnönü: 'Bu anlaşma Türkiye tarihinin en büyük anlaşmalarından biri oldu' - Son Dakika Ekonomi

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