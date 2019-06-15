Son Dakika Haberleri: Pekcan'dan Eximbank sözü: İhracatı artırın, şube açalım
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Pekcan'dan Eximbank sözü: İhracatı artırın, şube açalım

3 saat önce

Tuzla OSB'de sanayicilerle buluşan Bakan Pekcan, "Eximbank'ın Üsküdar'da, Gebze'de bir şubesi var, Maltepe'de yeni bir şube açılıyor ama buradaki ihracat rakamlarını biraz kıpırdatmamız lazım. Siz ihracatı artırdığınızda söz, buraya hemen şube açacağız" diye konuştu.

Pekcan'dan Eximbank sözü: İhracatı artırın, şube açalım, System.String[]
Tuzla OSB'de sanayicilerle buluşan Bakan Pekcan, "Eximbank'ın Üsküdar'da, Gebze'de bir şubesi var, Maltepe'de yeni bir şube açılıyor ama buradaki ihracat rakamlarını biraz kıpırdatmamız lazım. Siz ihracatı artırdığınızda söz, buraya hemen şube açacağız" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:03 
OSB, Gebze, Üsküdar, Maltepe, Ekonomi
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