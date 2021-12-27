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Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverleri Türk futbolu ile tanıştırdı - Son Dakika

Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverleri Türk futbolu ile tanıştırdı

27.12.2021 14:06
Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverleri Türk futbolu ile tanıştırdı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverlere Türkiye'yi ve Türk futbolunu tanıtmak amacıyla, sosyal medyada takımların imzalı formalarının çekilişle hediye edildiği kampanya düzenledi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverlere Türkiye'yi ve Türk futbolunu tanıtmak amacıyla, sosyal medyada takımların imzalı formalarının çekilişle hediye edildiği kampanya düzenledi.

Büyükelçiliğin Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabı aracılığıyla yapılan çekilişlerle ağustosta Beşiktaş'ın, eylülde Galatasaray'ın, ekimde Başakşehir'in, kasımda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzalı formaları takipçilere dağıtıldı.

Çinli futbolseverler çekilişlere yoğun ilgi gösterirken, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı, takip, yeniden paylaşım, beğeni ve yorum türünden çok sayıda etkileşim aldı.

Alex Teixeira'nın Çinli hayranları Beşiktaş formasına özel ilgi gösterdi

Beşiktaş'ın imzalı formasının hediye edileceğine dair duyuru, siyah beyazlıların Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grupta mücadele edeceği rakiplerin belli olduğu 27 Ağustos'ta yapıldı.

5 günlük etkinlikte Büyükelçiliğin Weibo hesabı 9 binden fazla yeni takipçi kazandı. Forma çekilişinin duyurulduğu paylaşım 2 milyon 332 bin 847 kez okunurken 3 bin 349 kez yeniden paylaşıldı. 2 bin 753 beğeni alan mesaja 789 yorum yapıldı.

Futbolseverler, Çin'de top koşturduğu günlerden tanıdıkları Alex Teixeira'nın bu sezon Beşiktaş'da forma giymesi nedeniyle etkinliğe özel ilgi gösterdi.

Çinli sosyal medya kullanıcıları, 2016-2020 yıllarında Çin Süper Ligi takımlarından Ciangsu Suning'de forma giyen, kapatılan kulüp ile 2020'de bir de Çin şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcuyu özlemle andı.

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Galatasaray'ın 17 Eylül'de Avrupa Ligi grup maçında İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği gün duyurulan forma çekilişine de Çinli futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bir hafta süren etkinlikte Büyükelçiliğin Weibo hesabı 12 binden fazla yeni takipçi kazandı. Forma çekilişinin duyurusu 2 milyon 114 bin 234 kez okunurken 4 bin 177 kez yeniden paylaşıldı. 2 bin 679 beğeni alan mesaja 853 yorum yapıldı.

"Türkiye'nin en genç şampiyonu"

Başakşehir Futbol Kulübünün formasının hediye edildiği 27-31 Ekim'deki etkinliğin duyurulduğu paylaşımda, 2019-2020 sezonundan Türkiye Süper Ligi'nin şampiyon tamamlayan takımın, kuruluşunun 30. yıl dönümünde yakaladığı başarıyla "şampiyonluğa ulaşan en genç kulüp" olduğu belirtildi.

Etkinlik süresince Büyükelçilik hesabına 10 binden fazla yeni takipçi gelirken, duyuru 2 milyon 547 bin 208 kez okundu, 3 bin 683 kez yeniden paylaşıldı. 2 bin 695 beğeni alan mesaja 847 yorum yapıldı.

A Milli Futbol Takımının 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off'lara katılma hakkı kazandığı 17 Kasım'da imzalı Fenerbahçe formasının hediye edileceği duyuruldu.

Etkinlik süresince Büyükelçilik hesabına 6 binden fazla yeni takipçi gelirken, duyuru 1 milyon 819 bin 143 kez okundu, 2 bin 500 kez yeniden paylaşıldı. 2 bin 506 beğeni alan mesaja 852 yorum yapıldı.

Trabzonspor'un 6 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig'de zirveye oturduğu 24 Kasım'da imzalı forma Çinli sosyal medya kullanıcılarına sunuldu.

Etkinlik süresince Büyükelçilik hesabına 4 binden fazla yeni takipçi gelirken, duyuru 1 milyon 611 bin 851 kez okundu, 1722 kez yeniden paylaşıldı. 1278 beğeni alan mesaja 503 yorum yapıldı.

Kampanyada son olarak aralıkta, Fransa Birinci Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Türk futbolcu Zeki Çelik'in imzalı forması şanslı bir Çinli futbolseverle buluşturuldu.

Etkinlik süresince Büyükelçilik hesabına 2 binden fazla yeni takipçi gelirken, duyuru 1 milyon 483 bin 529 kez okundu, 1336 kez yeniden paylaşıldı. 1102 beğeni alan mesaja 479 yorum yapıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Medya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverleri Türk futbolu ile tanıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pekin Büyükelçiliği, Çinli futbolseverleri Türk futbolu ile tanıştırdı - Son Dakika
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