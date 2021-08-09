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Pekyatırmacı: "Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek" - Son Dakika

Pekyatırmacı: "Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek"

09.08.2021 17:40
Pekyatırmacı:

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Hatice Hatun Külliyesi, Selçuklu Umut Evi ve Seyir Tepesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Hatice Hatun Külliyesi, Selçuklu Umut Evi ve Seyir Tepesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından tam not alıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Hatice Hatun Külliyesine ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Sorgun ve Selçuklu ilçe Başkanı Özer, Külliye'de eğitim alan öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Heyet eğitim sınıflarını tek tek gezerken, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından Külliye'de yapılan çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a bilgiler verildi.

"Umut Evi hastalara umut oluyor"

Daha sonra Selçuklu Belediyesi Umut Evi'ne giden Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun, Umut Evi'nde kalan hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Umut Evi'nin kanser tedavisi gören ve uzak ilçelerden gelip şehir merkezinde kalacak yeri olmayan hastalar için umut olduğunu ifade etti. Umut Evi sakinleri de verilen hizmetten dolayı Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür etti. Son olarak Selçuklu Seyir Tepesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Seyir Tepesi'nde piknik yapan vatandaşlar da Konya Manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı sunan Seyir Tepesi'ni yaptıkları için Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

"Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek"

Selçuklu'da vatandaşları memnun edecek yatırımların devam edeceğini belirterek, "Selçuklu Belediyesi olarak her zaman vatandaş odaklı çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyetini artırmak, hizmet kalitesini artırmak için yeni projeler üretiyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Selçuklu'da en iyi hizmeti alacaklar. Hatice Hatun Külliye'mizde çocuklarımız dini eğitimini alıyor, Umut Evi'nde ise kanser hastası olan hemşehrilerimizin sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek ve Türkiye'ye örnek projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

"Selçuklumuz güzel hizmetlere imza atıyor"

Selçuklu'da gün boyu yapılan ziyaret ve incelemelerle bereketli bir günü geride bıraktıklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun," Biliyoruz ki en büyük ve en değerli yatırım insana yaptığınız yatırımdır. Selçuklu Belediyemiz de yaptığı tesisler, sunduğu hizmetlerle bunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. İlçede yaşayan genç, yaşlı her kesimden insanımız sunulan bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Başkanımıza ve ekibine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyor, sunulan hizmetlerin bereketlenerek çoğalmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek
Pekyatırmacı: Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek

Milletvekili, Selçuklu, Sorgun, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pekyatırmacı: 'Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek' - Son Dakika


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