Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı - Son Dakika

Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı

(İSTANBUL - kadıköy klaösünrde başkanın kurtuluş kelimesi çıkacak) - Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi yapılacağını duyurmuştu Salgın sonrası ilk Cuma namazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan...

(İSTANBUL - kadıköy klaösünrde başkanın kurtuluş kelimesi çıkacak) - Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi yapılacağını duyurmuştu

İSTANBUL - Salgın sonrası ilk Cuma namazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapılan Pendik Millet Bahçesi kapılarını açtı. İlk kez kapıları Cuma namazı için açılan Millet Bahçesi'nde vatandaşlar Pendik Belediyesi tarafından kurulan çadır altında sosyal mesafeye uyarak Cuma namazını kıldı.

Salgın nedeniyle uzun bir süre kılınamayan Cuma Namazı bugün ilk kez kılındı. Pendik'te ilk Cuma namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımını müjdelediği ve yeni tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde kılındı. Vatandaşlar Millet Bahçesi'ne girişte ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Seccadesini getiren vatandaşlar namaz kılınması için Pendik Belediyesi tarafından oluşturulan alanda namazlarını kıldı. Millet Bahçesi'nde kılınan ilk Cuma namazına Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından salgının bitmesi için dua edildi. Kılınan namazla birlikte de Pendik Millet Bahçesi yapımının ardından ilk kaz vatandaşlarla buluşmuş oldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bildiğiniz gibi iki buçuk aydan beri maalesef cemaatle namaz kılma ve Cuma namazı kılmayla ilgili bir sıkıntımız vardı. Bu vesileyle ilk defa 29 Mayıs'ta burada Cuma ile beraber cemaat yapmış olacağız. ve bu arada da hayırlı bir hizmet olarak Pendik'te devralmış olduğumuz çevre şehircilik bakanlığımızın yapmış olduğu millet bahçesinin de bu vesileyle hem tanıtımını yapmak hem de hayırlı bir şekilde açılışına vesile olmak için böyle bir organizasyonu bugün burada gerçekleştirmiş olduk. Bugün tabi beş yüz altmış yedinci yılı İstanbul fethinin kurtuluşunun. Onu da tebrik etmek lazım İnşallah önümüzdeki günler çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Türkiye için ve insanlık için daha hayırlı günlere hep beraber yelken açmış olacağız. İlk defa da millet bahçesini halkımızın görmesine açmış olduk çok güzel bir proje. Çevre şehir bakanlığımıza bu noktada da teşekkür ediyoruz iki yüz seksen beş bin metrekarelik bir alan. Birinci etap bitti. birinci etaptan sonra ikinci etap çalışmalarımız devam ediyor. Ama şu anda artık yasaklardan kalktığına göre burayı inşallah Pendik halkının ve İstanbul halkının kullanımına açmış olacağız. Bu müjdeyi de vermiş olduk Pendiklere" dedi.

Namaz kılamaya gelen vatandaşlardan Hüseyin Yavuz,"Ya bu duygu gerçekten çok güzel bir duygu. Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun tekrardan bizi kendine kul olmayı bizlere nasip etti yani bu çok güzel bir duygu. Buna vesile olan tüm insanlara da teşekkür ediyoruz buradan yani zor şartlar altında ibadetimiz yapmayı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı

Millet Bahçeleri, İstanbul, Pendik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pendik Millet Bahçesi kapılarını ilk kez Cuma namazı ile açtı - Son Dakika

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