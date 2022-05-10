Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

10.05.2022 12:35

Son dakika haber: PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜMurat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ? PENDİK, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden 41 AIE 120 plakalı, Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

YORUMLAR
500
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI Koyun yüklü kamyonet Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu Koyun yüklü kamyonet Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement