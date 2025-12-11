Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Pendik'te bir kadın, eski eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesilerek öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün akşam saat 20.50 sıralarında Pendik Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, 32 yaşındaki Hilal Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmada, Aktepe'nin eski eşi olan ve 5 suç kaydı bulunan Necip Savaş D. tarafından kesici aletle saldırıya uğradığı tespit edildi. Saldırının ardından araçla kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında aile içi şiddet nedeniyle 2020 tarihinde 2 aylık tedbir/uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hilal Aktepe'nin 3 kız, 1 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.

"DAHA ÖNCE SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRMIŞ"

Mahalle sakini Adile Doğan şunları söyledi: "Dün akşam olay gerçekleşti, gece birde öğrendik biz de olayı. Bugün buraya hem kadının kim olduğunu öğrenmek hem de kim tarafından katledildiğini öğrenmek için geldik. Maalesef yine boşandığı eş tarafından katledilmiş bir kız kardeşimizle karşı karşıyayız. Yine bir suç makinesi, daha önce çok fazla kavgalar olmuş. Sokak ortasında yakın zamanda kadına saldırmış, yine arkadaşları falan araya girmiş. Dört yıldır burada oturuyor. Kendi halinde, çok iyi bir anne olduğu söyleniyor.

KOMŞULARI SÜREKLİ" BU SENİ ÖLDÜRECEK" DİYE UYARMIŞ

Gezdiğimiz, dolaştığımız bütün komşuları şu an onun için ağlıyor; arkadaşlar onun için ağlıyor. Dört tane çocuğu var kadının, çocukların hepsi okuyor, hepsi okullu. Dediğim gibi kendi halinde, komşulukları iyi, şen şakrak bir kadın olduğu söyleniyor. İyi bir anne; tek başına yetmeye çalışan. Aynı zamanda bu olay yerindeki evinde de kiracı olarak kalıyor. Kimseye bir rahatsızlık vermeyen fakat sürekli komşuları, arkadaşları tarafından da uyarılan, 'Bu seni bir gün öldürecek, dikkat et.' Çünkü sürekli peşinde, sürekli takip halinde; bulduğu yerde şiddet uygulamaya çalışan. Ev sahibi, kavgasız gün olmadığını, sürekli kapıya dayandığını, sürekli geldiğini ve bunu uzaklaştırma kararına rağmen yaptığını söyledi."

"KIZLARININ ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞ"

Olayın yaşandığı sokakta ikamet eden Sebahat Küçük ise, "4 senedir burada, eşi arada bir geliyor çocuklarla ilgileniyordu ama kavgaları da çok oluyordu. 4 çocuğu var üçü kız, kızlarının önünde katledilmiş. Oğlu da babasının yanındaymış. Oğlunu da polisler götürmüş bildiğimiz kadarıyla" diye konuştu.