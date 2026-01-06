Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba - Son Dakika
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba

Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
06.01.2026 16:02
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Haber Videosu

Pendik'te bir kuyumcuya oyuncak silahla giren şüpheli, "çantaya ne varsa doldur" diyerek soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun karşılık vermesiyle arbede çıktı, esnaf müdahale etti. Silahın oyuncak olduğu anlaşılırken şüpheli kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuda yaşanan soygun girişimi mahallede panik yarattı. Şüphelinin elindeki silahın gerçek olduğu sanılarak çevredeki esnaf olaya müdahale ederken, yaşanan arbede sırasında tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

KUYUMCUYA SİLAH ÇEKİP "DOLDUR" DEDİ

Gündüz saatlerinde kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silahı çıkararak iş yeri sahibini tehdit etti. Şüphelinin "Bu çantaya ne varsa doldur" demesi üzerine kuyumcu, şüpheliye yumruk attı. Bunun ardından çıkan arbede dükkân dışına taşarken çevredeki esnaf da olaya müdahale etti.

SİLAH YERE DÜŞTÜ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Boğuşma sırasında şüphelinin elindeki silah yere düştü. O an tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

"ESNAF DAYANIŞMASIYLA MÜDAHALE ETTİK"

Olay anını anlatan esnaf Sadık Derebaşı, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale ettik. 'Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" dedi.

"DAHA ÖNCE BAŞKA DÜKKANA DA GİRMİŞ"

Esnaf Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girip tehditte bulunduğunu belirterek, "Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba - Son Dakika

