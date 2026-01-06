Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuda yaşanan soygun girişimi mahallede panik yarattı. Şüphelinin elindeki silahın gerçek olduğu sanılarak çevredeki esnaf olaya müdahale ederken, yaşanan arbede sırasında tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
Gündüz saatlerinde kuyumcuya giren şüpheli, elindeki silahı çıkararak iş yeri sahibini tehdit etti. Şüphelinin "Bu çantaya ne varsa doldur" demesi üzerine kuyumcu, şüpheliye yumruk attı. Bunun ardından çıkan arbede dükkân dışına taşarken çevredeki esnaf da olaya müdahale etti.
Boğuşma sırasında şüphelinin elindeki silah yere düştü. O an tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Olay anını anlatan esnaf Sadık Derebaşı, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale ettik. 'Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" dedi.
Esnaf Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girip tehditte bulunduğunu belirterek, "Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.
