Personeli açığa alan HDP'li belediyeye tepki

Diyarbakır'da, HDP'li Kayapınar Belediyesince ihalede görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla 22 personelin açığa alınmasına tepki gösterildi.

Memur Sen Konfederasyonu bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Zeki Yağmur, Kayapınar Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, belediye tarafından, ihalede görevi kötüye kullandıkları ifade edilen 22 personelin açığa alındığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun duyurulduğunu söyledi.

Bir çoğu Memur-Sen'e bağlı personelin görevden alınmasının herhangi bir haklı sebebinin bulunmadığını savunan Yağmur, söz konusu ihalenin, İller Bankası tarafından Kayapınar Belediyesine verilen kredi ile gerçekleştirildiğini aktardı.

Kamuoyunda algı oluşturma amaçlı, sendika üyelerine yönelik görevden uzaklaştırma kararının alındığını dile getiren Yağmur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyesi personelinin imzadan imtina etmesi üzerine, Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde ilgili kanuna ve usule aykırı olarak dışardan aldığı talimatla, hiçbir resmi görevi ve unvanı olmayan Mimarlar ve Mühendisler Odasına kayıtlı iki mühendisle hazırladığı tutanakla algı yaratma telaşına düşmüştür.

Tutanaklarda imzası bulunan iki mühendisten biri daha önce terör örgütleri ile bağlantısı dolayısıyla KHK ile görevinden uzaklaştırılmış ve kamu görevi yürütmekten men edilmiştir. Kamu haklarından men edilmiş bir mühendise kasıtlı ve bilinçli olarak hazırlatılan bir tutanak ile büyük bir kısmı Bem-Bil-Sen üyesi olan 22 personel açığa alınmıştır."

"Soruşturma ve görevden uzaklaştırmaların Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine görevlendirme yapılması, son günlerde terör örgütü PKK'nın HDP'li belediyeler ile il ve ilçe örgütlerinin bağlantısının kamuoyunda yer alması ve özellikle Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz'ın sosyal medyada yer alan PKK'lılar ile ilgili paylaşımlarının ardından yapılmış olması asla tesadüf değildir. PKK destekçisi demeçleri ile Türkiye kamuoyunda gündem olan Kayapınar Belediye Başkanının gündemi değiştirmek ve algı yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği bu görevden almaların, görevi kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak ile ilgili uzaktan yakından herhangi bir gerçekliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Yağmur, belediyenin daha önce de aralarında şehit ve gazi yakını ile engellilerin de bulunduğu 56 işçiyi çeşitli bahanelerle görevden uzaklaştırdığını belirtti.

Birçok personelin görev yerlerinin değiştirildiğini, kötü şartlarda çalışmaya zorlandığını, sürgün edildiğini, kendilerine istifa etmeleri yönünde baskıda bulunulduğunu dile getiren Yağmur, "Kayapınar'a hizmet etmekten başka gayesi olmayan sendika üyesi arkadaşlarımıza, şehit ve gazi yakınlarına, engelli kardeşlerimize uygulanan mobbinge bir an önce son verilmesini istiyoruz. Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın, kanunların kendisine tanıdığı yetkileri, keyfiyetle ve hoyratça kullanmak yerine güzel ilçemiz Kayapınar'a hizmet etmesi için kullanmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kayapınar Belediyesi yetkililerince konuya ilişkin açıklama yapılmayacağı belirtildi.