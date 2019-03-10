Son Dakika Haberleri: Pertevniyal Lisesi, Robot Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Pertevniyal Lisesi, Robot Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek

25 dakika önce

Pertevniyal Lisesi,14-25 Nisan'da Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek "First Robotic Competition" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Pertevniyal Lisesi, Robot Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek, System.String[]
Pertevniyal Lisesi,14-25 Nisan'da Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek "First Robotic Competition" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Robotik Kulübü takımı VolTRan, First Robotic Competition yarışmalarının Türkiye etabı İstanbul Regional'da rekor puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.

2-4 Mart'ta düzenlenen yarışmalara Türkiye, İsviçre, Brezilya, Çin ve Polonya'dan 35 takım katıldı.

Pertevniyal Lisesi öğrencileri ayrıca "Dijital Animasyon Ödülleri"nde dünya genelinde 5 bin takım arasından seçilen 12 takımdan biri olmayı da başardı.

Öğrenciler, elektronik, mekanik, yazılım ve tasarım alanlarında "Quality Award", güvenlik ve disiplinde alanlarında ise "Safety Award" ödüllerini aldı.

NASA, Google, Boeing gibi kurumların desteğiyle 14-25 Nisan'da Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek "First Robotic Competition" yarışmasında mücadele edecek Robotik Kulübü takımı VolTRan'ın sponsor arayışları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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