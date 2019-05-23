Son Dakika Haberleri: Pervin Ersoy, 40 Ünlü ile Nemrut'ta Konser Eşliğinde Gün Batımını İzledi

Pervin Ersoy, 40 Ünlü ile Nemrut'ta Konser Eşliğinde Gün Batımını İzledi

3 saat önce

'HER şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında beraberinde Ezgi Mola, Latif Doğan ve Ferman gibi 40 ünlü isimle Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Nemrut'ta konser eşliğinde güneşin batışını izledi.

Pervin Ersoy, 40 Ünlü ile Nemrut'ta Konser Eşliğinde Gün Batımını İzledi, System.String[]
'HER şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında beraberinde Ezgi Mola, Latif Doğan ve Ferman gibi 40 ünlü isimle Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Nemrut'ta konser eşliğinde güneşin batışını izledi.

Turizmi canlandırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında aralarında Ezgi Mola, Latif Doğan, Ferman Toprak gibi Adıyamanlı sanatçıların da bulunduğu 40 ünlü ile Nemrut Dağı'na gelen Pervin Ersoy, 2 bin 206 metre yükseklikteki dev tanrı heykellerini tek tek inceledi. Ersoy, Adıyaman Flarmoni orkestrası eşliğinde çalınan müzik ile güneşin batışını izledi. Amaçlarının iç turizmde farkındalık yaratmak olduğunu belirten Ersoy, "Bu vatanın taşı toprağı altındır. Sanatçılarımızla birlikte her ile gidiyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye'yi tanımasını ve gezmesini sağlamaya çalışıyoruz. Adıyaman gezdiğimiz 4'üncü şehir oluyor. Türkiye'nin her yerini gezip göreceğiz. Bu vatanın o zengin güzellikleri saymakla bitmez. Bu zenginlikleri gelecek nesillere aktaracağız" dedi. 

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ise, "Adıyaman'dayız ve memleketimizdeyiz. İl il gezerek Türkiye'nin dünyada tanıtılmasına katkı sağlayan Pervin hanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Türkücü Latif Doğan da projenin çok yararlı olduğunu ifade ederek, "Adıyaman'dayız ve memleketimizdeyiz. Herkesin Nemrut'a gelip güneşin doğuşunu ve batışını izlemesini istiyoruz. Adıyaman'ın yöresel yemekleri, çiğköftesini yemelerini istiyoruz" dedi.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:55 Kaynak: DHA
Adıyaman, Nemrut, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşını 43 Kez Bıçaklayarak Öldüren Cani Adam Kendini Böyle Savundu: Erdal Bana Sarkıntılık Etti Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Tepki: Çete Yaftası Vurup Hakimleri Hedef Göstermek Ahlaksızlıktır PKK'lı Teröristlerin Eren Bülbül'ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pervin Ersoy, 40 Ünlü ile Nemrut'ta Konser Eşliğinde Gün Batımını İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]