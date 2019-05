Pervin Ersoy, 40 Ünlü ile Nemrut'ta Konser Eşliğinde Gün Batımını İzledi

'HER şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında beraberinde Ezgi Mola Latif Doğan ve Ferman gibi 40 ünlü isimle Adıyaman 'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Nemrut 'ta konser eşliğinde güneşin batışını izledi.Turizmi canlandırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında aralarında Ezgi Mola, Latif Doğan, Ferman Toprak gibi Adıyamanlı sanatçıların da bulunduğu 40 ünlü ile Nemrut Dağı 'na gelen Pervin Ersoy, 2 bin 206 metre yükseklikteki dev tanrı heykellerini tek tek inceledi. Ersoy, Adıyaman Flarmoni orkestrası eşliğinde çalınan müzik ile güneşin batışını izledi. Amaçlarının iç turizmde farkındalık yaratmak olduğunu belirten Ersoy, "Bu vatanın taşı toprağı altındır. Sanatçılarımızla birlikte her ile gidiyoruz. Vatandaşlarımızın Türkiye 'yi tanımasını ve gezmesini sağlamaya çalışıyoruz. Adıyaman gezdiğimiz 4'üncü şehir oluyor. Türkiye'nin her yerini gezip göreceğiz. Bu vatanın o zengin güzellikleri saymakla bitmez. Bu zenginlikleri gelecek nesillere aktaracağız" dedi.Ünlü oyuncu Ezgi Mola ise, "Adıyaman'dayız ve memleketimizdeyiz. İl il gezerek Türkiye'nin dünyada tanıtılmasına katkı sağlayan Pervin hanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.Türkücü Latif Doğan da projenin çok yararlı olduğunu ifade ederek, "Adıyaman'dayız ve memleketimizdeyiz. Herkesin Nemrut'a gelip güneşin doğuşunu ve batışını izlemesini istiyoruz. Adıyaman'ın yöresel yemekleri, çiğköftesini yemelerini istiyoruz" dedi.- Adıyaman