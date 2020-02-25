Peşin alınan gaza fatura - Son Dakika
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Peşin alınan gaza fatura

6 saat önce

Kütahya'da doğal gaz dağıtım şirketinin 'kartlı-ön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi' tepkiyle karşılandı.

Peşin alınan gaza fatura, System.String[]

Kütahya'da doğal gaz dağıtım şirketinin 'kartlı-ön ödemeli müşterilerine peşin olarak aldıkları gaza zam yansıtarak fatura göndermesi' tepkiyle karşılandı.


Kent Merkezi Sevgi Yolu üzerinde toplanan Kütahya Tüketici Hareketi Şubesi yetkilileri, tüketiciyi mağdur eden yanlıştan bir an önce dönülmesi için imza kampanyası başlatıp, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.


Derneğin düzenlediği kampanyasına destek veren vatandaşlar, durumu isyan etti. Vatandaşlar, "Doğal gazın pahalılığının yanı sıra, doğal gaza gelen zammın daha önce alınan gaza yansıtılması veya gazın bir kısmına el konulması kabul edilemez. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir" dediler.


Kütahya Tüketici Hareketi Genel Başkanı Cüneyt Köşe, yönetmeliğin değiştirilmesiyle mağduriyetin ortadan kalkacağını ifade etti. Köşe, " Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 29 Temmuz 2018 tarih ve 30493 sayılı Resmi Gazete'de 'Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlanmıştı. Bu Yönetmelik ile ilgili olarak da EPDK tarafından bir açıklama yapılmıştı. Gerek Yönetmelik gerekse EPDK'nın açıklaması incelendiğinde ve o tarihten bugüne tüketicilerin yaşadığı sorunlara bakıldığında, kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılmakta ve cezalandırılmaya devam edilmektedir. Buna göre, kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zam yansıtılmakta veya gazın bir kısmına el konulmaktadır. EPDK'nın bu Yönetmeliği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a, Borçlar Kanunu'na, temel hukuk ilkelerine, tüketici haklarına ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı bir mala daha sonra yapılacak zam yansıtılamaz veya malın bir kısmına el konulamaz. Anlaşılmakta ve görülmektedir ki, EPDK doğal gaz firmalarının isteğine göre hareket etmekte, hukuku, yasaları ve tüketici haklarını hiçe saymaktadır. EPDK'nın bu uygulaması yasal bir soygundur. Kış koşullarında ve soğuk mevsim günlerinde daha çok doğal gaz tüketilmesi nedeniyle, özellikle, dar gelirli ve yoksul tüketiciler çok büyük sıkıntı ve zorluk çekmektedirler.Doğal gazın pahalılığının yanı sıra, doğal gaza gelen zammın daha önce alınan gaza yansıtılması veya gazın bir kısmına el konulması tüketicilerin ekonomik yönden mağdur olmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, dar gelirli ve yoksul tüketicilerin önemli bir kesimi de kış koşullarında gelirlerinin çok düşük olması ya da parasızlıktan dolayı, zorunlu olarak doğal gaz kullanımını kesmeleri ya da kısmaları nedeniyle çocuklarıyla birlikte hastalanmaktadırlar. Bugüne kadar, kartlı - ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler başta olmak üzere, doğal gaz kullanan tüketiciler hiç bu kadar mağdur ve perişan edilmemişti" diye konuştu.


"Erdoğan ve Kütahya milletvekillerinden destek bekliyoruz"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Cüneyt Köşe, "Kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketicilerin peşin olarak aldığı doğal gaza daha sonra gelen zammın yansıtılmasını düzenleyen "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin iptali ve tüketicilerin ödedikleri haksız bedellerin doğal gaz dağıtım şirketlerince tüketicilere ödenmesi için Cumhurbaşkanına, Enerji Bakanına ve milletvekillerine tüketiciler tarafından gönderilmek üzere Tüketici Hakları Derneği olarak, dilekçe kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ve Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Erbaş ve Ali Fazıl Kasap'tan bu hukuk dışı ve tüketici haklarına aykırı olan yönetmeliğin iptali ile birlikte tüketicilerden haksız yere alınan bedellerin tüketicilere ödenmesi konusunda gereğini yapmalarını diliyor ve bekliyoruz. Mağdur olan tüm tüketicilerin bu kampanyaya katılması ve destek vermesi çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte, tüm sendikalardan, emekli örgütlerinden, meslek örgütlerinden ve derneklerden bu kampanyamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kütahya, Köşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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