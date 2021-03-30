Peskov: "Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri var" - Son Dakika

Peskov: "Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri var"

30.03.2021 11:20
Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Dağlık Karadağ savaşının sonlandırılması için kişisel olarak büyük çaba harcadığını, Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Dağlık Karadağ savaşının sonlandırılması için kişisel olarak büyük çaba harcadığını, Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da yayın yapan Argumenti i Fakty gazetesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası politikalarına, Dağlık Karabağ savaşından batılı ülkeler ile yaşadıkları sorunlara kadar birçok konuda görüşlerini aktardı. Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa karşı Rusya lideri Vladimir Putin'in barış sağlanması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade eden Peskov, Rusya'nın da her 2 ülke ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Peskov, "Azerbaycan ile ileri seviyede saygı ve güvene dayalı karşılıklı fayda sağlayan mükemmel ilişkilerimiz var. Ermenistan ile tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var. Ayrıca Ermenistan ile siyasi ve ekonomik olarak iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Twitter'ın bazı Rus hesaplarını bloke etmesini eleştiren Peskov, "Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı. Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak" şeklinde konuştu.

"Putin, Biden'a içtenlikle sağlıklar diledi"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik "katil" ifadesi kullanmasından sonra Putin'in, Biden'a sağlıklar dilediğini hatırlatan Peskov, Putin'in bu sözünün bir kinaye taşımadığını söyleyerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırgan sözlerine cevaben dile getirdiği sağlık dileği oldukça samimiydi. ABD Başkanı Biden'ın sözlerini eşi benzeri görülmemiş ifadeler olarak değerlendiren Peskov, "Bizim bakış açımıza göre, asıl önemli olan ilişkilerimizin daha da gerilememesidir. İlişkilerimize o kadar çok zarar verildi ki bir şekilde yeniden canlandırmak gerekiyor" dedi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra Putin'in başka ülkelere temaslarını kestiğini söyleyen Peskov, "Başkan yaptırdığı aşının ikinci dozunu aldıktan sonra ülke içerisinde yoğun programlara katılacak. Dış ziyaretlere gelince, hala pek çok davet var. Uluslararası temasların yavaş yavaş yineleneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Putin'in özel hayatı ile ilgili de bilgiler aktaran Peskov, Putin'in, Almanca ve İngilizce'yi unutmamak için Alman TV kanallarını izlediğini haftada birkaç kez İngilizce çalıştığını, yemeklerinde çok az unlu yiyecekler tükettiğini ve Putin'in en çok sevdiği şeyin araba kullanmak olduğunu söyledi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Peskov: 'Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri var' - Son Dakika


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