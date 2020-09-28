Petkimspor bu kez takıldı - Son Dakika

Petkimspor bu kez takıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Büyükçekmece deplasmanındaki 86-83'lük yenilgiyle başlayan ligin yeni ekibi Petkimspor, sezon öncesi Pınar Cup'ta 84-74 mağlup ettiği rakibine bu kez takıldı.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona Büyükçekmece deplasmanındaki 86-83'lük yenilgiyle başlayan ligin yeni ekibi Petkimspor, sezon öncesi Pınar Cup'ta 84-74 mağlup ettiği rakibine bu kez takıldı. Yeni oluşturduğu kadroyla lige alışma evresinde olan Aliağa ekibinde Hummer 15, Ray 14, Vasiliauskas 12 sayıyla oynarken mağlubiyete engel olamadı. Petkim'de basketbolcular, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle sahaya, "Karabağ Azerbaycan'ındır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı siyah pankartla çıktı.

Petkimspor bu kez takıldı

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, Azerbaycan, Petkimspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor bu kez takıldı - Son Dakika Spor

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