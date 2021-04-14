Petlas 2021'de çeyrek milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, 2021 yılında ihracatını yüzde 25 artırarak 250 milyon dolar bandında çıkarmayı hedefliyor.

AKO Grup açıklamasına göre, şirket, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor.

Petlas'ın 6 kıtada 120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında, ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına sahip ülkeler de yer alıyor. 2020 yılında yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren Petlas, 2021 yılında yüzde 25'e varan oranda ihracat büyümesi hedefliyor.

Kırşehir'de tarihi ihracat rekoru

Petlas'ın planları dahilinde mart ayında yaptığı 21,6 milyon dolarlık ihracat, Kırşehir iline tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını sağladı ve Kırşehir, ihracatı en çok artış gösteren iller arasında yer aldı.

Petlas'ın bu hamlesiyle, Kırşehir ilinin 2021 yılı mart ayında 24 milyon 131 bin dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatı, bu yılın şubat ayına oranla yüzde 20, ilin 2020 yılı mart ayı ihracatına oranla da yüzde 30 daha ileri seviyede gerçekleşti.

Petlas, ABD pazarına yönelik ihracatında da agresif hedeflerle hareket ediyor. ABD pazarına ihracatını orta-uzun vadede 100 milyon dolar düzeyine ulaştırmayı, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve kalıcı büyüme elde etmeyi hedefleyen Petlas, bu doğrultuda 60 milyon dolarlık yatırımını sürdürüyor.

"Yerli sermaye yerli iş gücü ile üretiyor ve dünyaya satıyor"

Yılın ilk çeyreğinde özellikle ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "2021 yılı ihracat hedefimizi, ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerimizi yüzde 20-25 bandında artırmak ve yaklaşık çeyrek milyar dolar düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürmek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, Petlas'ta 2020 yılı içinde gerçekleştirilen kapasite artışına paralel olarak, mevcut ürün gamının çeşitlendirilmesine ve verimliliğin artmasına yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesine, 2005 yılındaki satın alma sonrasında yapılan ve son 10 yılda ivmesi artan yatırımların toplamı, 700 milyon dolar seviyesine yaklaşmaktadır. Şirketimizde gerek iç pazar, gerek ihracata yönelik yatırımlar sürekli bir şekilde devam ediyor.

Türk lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası Petlas, binek araçlardan kamyon ve otobüslere, traktörlerden askeri birlik ve güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara, iş makinelerinden savaş jetlerine, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli mühendislik ve Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretiyor ve dünyaya satıyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın tümünde, özellikle de kamyon otobüs (TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."