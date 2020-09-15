Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor - Son Dakika

Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor.

Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor, System.String[]

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası PETLAS, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği değerlerle pekiştiriyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevre konusunda öncü uygulamalar gerçekleştiriyor.

Petlas'ın sanayi yatırımı, üretim süreci ve ürün özellikleri alanlarında bütünleşik çevre koruma yaklaşımının karbondioksit (CO2) salınımlarında sunduğu tasarruf değeri 873 bin 676 ton olarak hesaplanıyor. Bu değer, 264 bin 461 ağacın havayı temizleme gücüne eş değer olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca AKO Grup'un 30 milyon dolar yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kuracağı Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisi ile ülke genelinde bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığının dörtte birinin nitelikli ham maddeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Tesisin faaliyete geçmesiyle, CO2 salınımında 834 bin 244 ton tasarruf edile edilirken, yılda 872 bin 100 ton kömür kaynaklı enerji tüketimi de engellenmiş olacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin de cari açığın giderilmesine yıllık 16 milyon dolara varan oranda katkı sağlaması öngörülüyor.

Lastikte çevre bilinçli kimyasal kullanılıyor

Petlas'ın, yeni nesil kauçuklar ve özel dolgu malzemelerini spesifik karıştırma prosesleri ile ürettiği düşük yuvarlanma direncine sahip yüksek performanslı lastikler, yakıt tasarrufu için yakıt veriminde önemli iyileştirme sağlıyor. Yakıt verimliliği, araçların fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımlarında doğrudan azalma getiriyor.

Lastiklerin Yuvarlanma Direnci (RR) ile ölçülen ve AB yönetmeliğinde sınıflandırılan yakıt verimi, çevrenin yanı sıra ülke ekonomisi açısından da önem taşıyor. En düşük değer olan G sınıfı yakıt verimliliğine sahip lastiklerden A sınıfı yakıt verimliliğine sahip lastik kullanımına geçilmesi durumunda, petrol ve türevi ürünler için yapılan yıllık harcamaların 900 milyon-1 milyar 300 milyon dolarlık kısmının ekonomiye geri kazandırılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, tarıma yönelik lastikler, Petlas'ın sadece ülkemizde değil, küresel pazarlarında da en güçlü olduğu alanlardan biri. Petlas'ın Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen ve oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği olarak nitelendirilen yeni nesil CupWheel teknolojili PT-TRAC tarım lastikleri, yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken, toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.

Petlas, lastik ürünlerinin üretim aşamasında da çevre bilinci ile hareket ediyor. Ürünlerde, çevre bilinçli kimyasallar olarak tanımlanan, kanserojen etkisi bulunmayan ve yasaklı hidrokarbon içermeyen, "non-aromatik" kimyasal yağlar kullanılıyor. Çevre bilinçli kimyasal kullanımı, lastikte düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu değerlerine de katkı sağlıyor.

Üretim sürecinde yüksek çevre bilinci

Petlas'ın çevre bilinci ve sorumlu üretici yaklaşımı, üretim süreçlerinde kendini gösteriyor.

Üretimde verimli ve çevreci basınçlı hava sistemleri kullanımı, çevre ve ekonomi açısından önem taşıyan enerji tasarrufunda önemli kazanımlar sağlıyor. Bu alandaki çalışmalar kapsamında verimli kompresör yatırımları ve iyileştirmelerle, 2019-2020 yılları arasında kapasitede bir değişim olmadan enerji tüketiminde yüzde 19'a varan iyileşme ve CO2 salınımında yılda yaklaşık 2 bin 500 ton azalma sağlandı.

Üretim alanlarında yeni nesil yakma sistemi yatırımları sonrası yıllık doğal gaz tüketiminde yüzde 14 tasarrufun yanı sıra, CO2 salınımında yılda 2 bin tona yaklaşan azalma elde edildi.

Isı geri kazanım ve ısı kayıplarını önleme (izolasyon) projeleriyle 2020 yılında üretimde toplam yakıt tüketimlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 8 tasarruf elde edilirken, 7 bin 208 ton düzeyinde CO2 salınımının da önüne geçildi. Bunun yanı sıra, verimli aydınlatma projeleri de CO2 salınımında bin 100 tonun üzerinde tasarruf getirdi.

Öte yandan Petlas, Mavi Su Ayakizi alanında da çalışmalar yapıyor. Şirket bünyesinde yürütülen Atıksu Geri Kazanım Projesiyle, günde bin 500 metreküp atık suyun geri kazanımı ve su kuyularından çekilen su miktarında yüzde 50 azalma sağlanması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Kimyasal, Enerji, Petlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas, çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ediyor - Son Dakika Ekonomi

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