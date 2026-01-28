Petro'dan Maduro'nun İadesi Çağrısı - Son Dakika
Dünya

Petro'dan Maduro'nun İadesi Çağrısı

28.01.2026 10:59
28.01.2026 10:59
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro'nun ABD'den Venezuela'ya iade edilmesi gerektiğini savundu.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da yaptığı konuşmada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesine iade edilmesi çağrısında bulunarak, Maduro'nun ABD mahkemelerinde değil, Venezuela mahkemelerinde yargılanması gerektiğini savundu. Petro, "Onu geri vermeli ve bir Venezuela mahkemesinin yargılamasına izin vermeliler. Çünkü Latin Amerika medeniyeti, Avrupa-Anglosakson medeniyetinden farklıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşmesi planlanan Petro, 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlenen hava saldırısını 'Bolivar'ın vatanına saldırı' olarak niteledi. Bu operasyonun 'tarihi bir iz' bıraktığını vurgulayan Petro, "Maduro, bir ABD hapishanesinde ölse bile bu iz silinmeyecek ve asla unutulmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Venezuela, Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

