Petrol Ofisi Sosyal Lig 2020-2021 şampiyonu açıklandı - Son Dakika

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2020-2021 sezonu tamamlandı. Büyük ödülün son model Kia Stonic olduğu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de Kenan Aydın'ın (EfSaNeBjK1903) toplam 4 bin 617 puan ile sezonun şampiyonu olduğu belirtildi. Kenan Aydın, şampiyonluk ödülü olan Kia Stonic'i törenle teslim aldı.

Sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, 2020-2021 sezonu heyecanı yüksek, zorlu bir rekabete sahne oldu. Toplam 2.5 milyon kullanıcıya ulaşan Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 42 hafta boyunca yaşanan kıyasıya mücadelenin sonunda, toplam 4 bin 617 puan ile genel klasmanda birinci sırayı alan Bilecik'ten Kenan Aydın (EfSaNeBjK1903), büyük ödülün sahibi oldu. Petrol Ofisi Sosyal Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın, büyük ödül olan SUV segmentinin yeni ve gözde aracı son model Kia Stonic'in anahtarını düzenlenen özel bir törenle Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç ve Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol'un elinden aldı.

BAŞARILI OYUNCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, uzun ve zorlu bir sezonu başarıyla geride bırakan kullanıcılar ödüllerine kavuştu.

Sezon şampiyonunun Kia Stonic araç kazandığı Sosyal Lig'de, sezon içinde 42 hafta boyunca her haftanın lideri de Samsung A71 cep telefonu ve ilk 100 kişiye de 250'şer lira değerinde yakıt dağıtıldı. Sezon sonunda genel klasmanda ise, 2'nci ve 3'üncü sırayı alan kişiler 5 bin lira, sonraki 7 kişi bin lira, sonraki 90 kişi 500'er lira, sonraki 400 kişi de 250'şer lira değerinde yakıt ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, uygulamaya her gün giriş yapan ve futbol bilgisini konuşturarak, birbirinden eğlenceli soruları yanıtlayan kullanıcılara da her hafta çekiliş ile 3 adet Quantum kol saati hediye edildi.

"SPORSEVERLERİN 1 NUMARALI TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2020-2021 sezonunda yaklaşık 2.5 milyon kullanıcı ile kendi rekorunu daha da ileriye taşıdığını vurgulayan Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, "21 takımla, 42 hafta süren zorlu ve heyecan dolu çekişmelere sahne olan bir sezonu daha geri bıraktık. Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, kıyasıya rekabet bu sezon da son haftaya kadar devam etti. Biz de, hem haftalık hem de genel klasmanda başarılı olan Petrol Ofisi Sosyal Lig kullanıcılarına dağıttığımız hediyeler ile bu heyecana mutluluk da katmaya çalıştık. Sezonun sonunda ise Kenan Aydın, en yüksek puana ulaşarak şampiyon oldu ve büyük ödül olan Kia Stonic'i kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Petrol Ofisi Sosyal Lig'i her sene hem içerik hem kapsam hem de ödüllerle daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gelecek sezon için de şimdiden güçlü bir şekilde hazırlanmaya başladık. Petrol Ofisi Sosyal Lig'de, 2021-2022 sezonunda da yine birbirinden cazip hediyeler ve farklı sürprizler ile futbol tutkusunu haftanın her gününe taşıyarak, sporseverlerin 1 numaralı tercihi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU UYGULAMAYI DESTEKLEMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Kia Pazarlama Müdürü Berna Erol, futbolun bugün dünya genelinde en popüler spor konumunda bulunduğunu hatırlatarak, "Petrol Ofisi, tüm sporseverlerin katılabildiği bir uygulama ile herkesi bu heyecana dahil ediyor. Kia olarak, geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Petrol Ofisi Sosyal Lig'i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Kia Stonic sahibi olan Kenan Aydın'ı tebrik ediyor, aracını güzel günlerde kullanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLSEVERLERİ YENİ SEZONDA BU HEYECANA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Kenan Aydın ise, "Çok mutluyum. Dijital ortamda bu tür oyunları oynamayı seviyorum. Özellikle pandemi sürecinde de vakit ve imkan buldukça Petrol Ofisi Sosyal Lig'deki heyecana ortak olmaktan büyük keyif alıyorum. Ödül büyük olunca haliyle rekabet de büyük ve zorlu oluyor. Uzun ve zorlu bir sezonun ardından şampiyon olup, Kia Stonic sahibi olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu değerli ödül için hem Petrol Ofisi'ne hem de Kia'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca gelecek sezon için de Petrol Ofisi Sosyal Lig'de yine son derece zorlu bir rakip olacağımı şimdiden ilan etmek istiyorum. Futbola ilgi duyan, taktik bilgisine güvenen, mücadeleyi seven tüm futbolseverleri yeni sezonda da bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

LİNGİN İDEAL 11'İ

2020–2021 sezonunda başarılı performansları ile ligin, takımlarının kaderini belirleyen futbolcular, Petrol Ofisi Sosyal Lig'in de ilk 11'ini oluşturdular. En iyi dizilişin 3-4-3 olduğu Petrol Ofisi Sosyal Lig ideal 11'i; mevkileri, takımları ve topladıkları puanlarla birlikte şu futbolculardan oluştu:

Kaleci:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor – 195p)

Defans:

Domagoj Vida (Beşiktaş – 213p)

Nejc Skubic (Konyaspor – 204p)

Valentin Rosier (Beşiktaş – 201p)

Orta Saha:

Max Gradel (Sivasspor – 264p)

Alexandru Maxim (Gaziantep – 241p)

Anastasios Bakasetas (Trabzonspor – 236p)

Alassane Ndao (Karagümrük – 233p)

Forvet:

Cyle Larin (Beşiktaş – 262p)

Aaron Boupendza (Hatayspor – 234p)

Mame Diouf (Hatayspor – 258p)