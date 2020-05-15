Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD stoklarındaki düşüş petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, küresel piyasalarda risk iştahının düşmesiyle de altın fiyatlarında yükseliş de sürüyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Risk iştahındaki düşüş ons altını yukarı taşıyor" başlıklı değerlendirmesinde, " Fed'in negatif faiz oranlarına sıcak bakmamasının yanında korona virüsünün Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde yarattığı tahribatın iyileşmesinin uzun bir süre alacağına yönelik görüşün giderek ağırlık kazanması ons altında yukarı yönlü eğilimin sürmesini sağlıyor. Bu kapsamda ons altının kısa vadede önemli direnç noktalarından biri olan 1,730 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Zayıf makroekonomik veriler eşliğinde küresel büyümeye yönelik soru işaretlerinin devam etmesi durumunda ons altında yukarı yönlü hareket alanının korunma potansiyeli artacaktır" dedi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs 'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.99 artışla 31.78 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.39 artışla 28.73 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.28 artışla 16.40 dolar,

altın, yüzde 0.38 artışla 1,737.25 dolar,

bakır, yüzde 0.02 artışla 5,213.00 dolar,

platin, yüzde 1.00 artışla 779.01 dolar,

paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,837.84 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 387 lira, çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2,533 liradan satılıyor.