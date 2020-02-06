PFDK'dan birçok kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)birçok kulübe ceza verdi.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:



"MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı sol 101, 102 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Sivasspor Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın, 01.02.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı alt VIP Platinum B, Vestel Tribün güney alt K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Trabzonspor'un, mensuplarının müsabaka öncesi yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Konyaspor Kulübü'nün, 01.02.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribünü misafir B1 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Bursaspor Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Eskişehirspor Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Balıkesirspor Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Altay TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün E, F, G ve batı tribün F, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Altay Kulübü'nün, 02.02.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Altay TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fatih Karagümrük sporcusu Koray Altınay'ın, 01.02.2020 tarihinde oynanan Menemenspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL